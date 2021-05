Necesario vacunarse para ganarle a la pandemia: ISSSTE

La vacuna es fundamental para adquirir inmunidad contra el COVID-19, es la única manera de estar protegidos y evitar hospitalizaciones ante esta enfermedad en caso de que haya contagio, por ello debemos ser conscientes en atender esta convocatoria para que en un futuro inmediato le ganemos a la pandemia, aseguró el Director Normativo de Salud del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Ramiro López Elizalde.

Durante la vacunación a personal docente en Querétaro que coordina el ISSSTE, el funcionario, en representación del Director General, Luis Antonio Ramírez Pineda, hizo un llamado a toda la población a vacunarse cuando les corresponda, tener confianza en la dosis que se aplica, ya que "entre más personas lo hagan en todo el país, más fácil se adquirirá inmunidad".

"Quiero ser muy claro no hay que confiarnos, no hay que bajar la guardia. Aún vacunados podemos contagiarnos y eso es muy importante que lo sepa la población. Es como la influenza, se vacuna para que si uno tiene el contacto con el virus no tenga las consecuencias o pueda arriesgarse a perder la vida. Entonces, hay que seguir con las medidas de sana distancia aún vacunados", puntualizó.

Acompañado de los secretarios estatales de Salud, Julio César Ramírez Argüello, y de Educación, José Carlos Arredondo Velázquez, así como el Coordinador General Educativo de la SEP, Eduardo Yáñez Tapia, Ramiro López detalló que la dosis de CanSino que se administra a maestras y maestros, después de aproximadamente tres semanas, produce los anticuerpos necesarios para generar una inmunidad de hasta 95 por ciento, por lo que evitará hospitalización y consecuencias graves ante el COVID-19.

Informó a través de un enlace en la Conferencia Matutina al Presidente Andrés Manuel López Obrador, que en Querétaro se vacunará a 55 mil 250 maestras y maestros en cuatro días.

Se instalaron, dijo, cinco sedes en todo el estado: en la capital, San Juan del Río, Cadereyta, Colón y Jalpan; se desplegaron 58 células, cada una se compone de tres vacunadores, y pueden aplicar las dosis a aproximadamente 200 maestros por hora, de tal manera de que no tengamos filas, no estén expuestos al sol, no permanezcan demasiado tiempo. Con esta estrategia, registramos un tiempo récord de por cada persona de 35 minutos, desde que entra hasta que finaliza su tiempo de observación.

Al señalar que con la gestión que ha hecho el Gobierno de México se tiene la oportunidad de cumplir la meta de vacunación, López Elizalde reconoció la coordinación entre el sector salud federal y el gobierno estatal para lograr la aplicación de la dosis al personal docente y administrativo de escuelas públicas y privadas, con el fin de regresar a clases presenciales a corto plazo. "Es para ustedes, por el bien de los niños, del futuro en el país y la educación".

La responsabilidad que ha tenido la población de cuidarse, de seguir con la sana distancia, el lavado de manos y, por supuesto, la vacunación es una evidencia de que estamos ganándole a la pandemia, finalizó.