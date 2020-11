Negarán servicio de transporte a quien no use cubrebocas en Sonora

Tras la publicación del pasado martes en el Boletín Oficial del Estado de la Ley 171 que regula y hace obligatorio el uso de cubrebocas en Sonora, no se permitirá subir al transporte urbano sin mascarilla.

El Artículo 8 de la citada ley también menciona que en las unidades se deberá proporcionar alcohol en gel desinfectante con una concentración mínima del 70 por ciento y al término de la jornada el vehículo debe ser sanitizado.

Como medida de salud ante la contingencia por Covid-19 a fin de evitar una acelerada propagación de contagios, el uso de cubrebocas en el transporte urbano es indispensable y obligatorio, informó Carlos Morales Buelna.

El director de Transporte en Sonora indicó que después de que el Congreso de Sonora aprobó la obligatoriedad del uso de mascarillas en espacios públicos y cerrados, en el transporte de pasajeros se convierte en una medida obligatoria tanto para usuarios como para operadores.

"Ante este escenario, personal de la Dirección General del Transporte (DGT), seguirá enfocando sus inspecciones a vigilar se cumpla con los protocolos sanitarios ante la contigencia por Covid-19".

"Desde que el Consejo Estatal de Salud emitió las recomendaciones se establecieron operativos permanentes por parte de los inspectores, para que tanto el operador como los usuarios porten el cubrebocas, además, que mantengan la sana distancia y se realice la limpieza y desinfección diaria al interior de las unidades", dijo.

Morales Buelna señaló que hacer obligatorio por ley el uso de este dispositivo es un llamado a la responsabilidad social para la protección de unos a otros.

El funcionario estatal mencionó que no se trata de portarlo para que les permitan subir a la unidad, sino que deben usarlo correctamente durante el trayecto a su destino.

"Realmente ya son los menos los usuarios que no portan cubrebocas al subir al camión, pero ya se convirtió en una obligación, también para los operadores portarlo en todo momento, de lo contrario se estará actuando por parte de las delegaciones de Transporte con las acciones pertinentes como la aplicación de sanciones", informó.

Pidió a los usuarios tomar conciencia sobre la importancia del uso de cubrebocas y puso a disposición la Línea de Atención para cualquier reporte, al WhatsApp: 662 1047755, que debe ir acompañado de los siguientes datos: número de unidad, número de ruta, hora aproximada y dirección, esto para que proceda el reporte, se valide con las empresas y se pueda proceder en consecuencia.

El director de transporte en Sonora, recordó que la medida aplica a usuarios, operadores y conductores de los servicios de transporte y de carga, con la finalidad de prevenir la propagación de contagios, medida que estará vigente durante el tiempo que permanezca la emergencia por la pandemia y hasta que la autoridad sanitaria estatal declare oficialmente su término.

A la fecha en Sonora, se han registrado 40 mil 192 casos y 3 mil 260 defunciones; se han recuperado 34 mil 816 personas.