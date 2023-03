Netzaí Sandoval, aspirante al INE, defiende su imparcialidad

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 26 (EL UNIVERSAL).- Para Netzaí Sandoval Ballesteros, ex titular del Instituto Federal de la Defensoría Pública, el Instituto Nacional Electoral (INE) debe responder a una "exigencia ciudadana de austeridad", por lo que se requiere recortarlo "desde arriba".

Durante la entrevista que le realizó el Comité Técnico Evaluador, como parte del proceso de evaluación para aspirantes al Consejo General del INE, el funcionario se desvinculó de sus hermanos Irma Eréndira Sandoval y Pablo Amilcar Sandoval, y sostuvo que siempre ha sido y seguirá siendo imparcial.

"Hay una exigencia social de austeridad y debemos encontrar la forma de eficientar los recursos, yo sí creo que podemos hacer más con menos, así lo hice en la defensoría pública donde logré una reducción en el gasto presupuestal pero mejorando la eficiencia de la institución. No puede haber funcionarios públicos que ganen más que el Presidente, sí se necesita aplicar una visión de austeridad sin afectar la operatividad, por lo que me parece que debemos recortar la parte superior del Instituto Nacional electoral pero nunca poner en riesgo el PREP, la instalación de las casillas, la capacitación de los ciudadanos, y todos los elementos que se requieren para garantizar unas elecciones confiables", destacó frente a las y los integrantes del comité.

Al ser cuestionado sobre sus vínculos familiares con servidores públicos, recordó que hace más de dos años que su hermana dejó la Función Pública, y aseguró que tener familiares no garantiza que se sea parcial o imparcial en el Servicio Público.

"Yo litigué incluso en contra del Congreso de La Unión, aún cuando mi hermano era diputado federal, fue un amparo porque se incurrió en una omisión legislativa porque no estaba regulado el estatus de los niños que nacen en México pero son de padres migrantes", declaró.

Sandoval Ballesteros, agregó que en la Defensoría, litigó incluso en contra del gobierno Federal a fin liberar a migrantes en contra de las políticas del estado mexicano, e incluso, presentó denuncias en contra de la tortura.

El aspirante recordó que también trabajó en el Instituto Electoral del entonces Distrito Federal y fue asesor en la Fepade. Dijo que de llegar al cargo, impulsará la modernización del Instituto, a través de impulsar el voto desde el extranjero y el voto electrónico.

También detalló que está dispuesto a Permitir el voto a personas privadas de la libertad, y a promover consensos para que los partidos puedan destinar el 50% de sus prerrogativas para que se destinen a programas sociales.

"El momento que estamos viviendo nos da oportunidad de trabajar por un INE que no se limite a procesos formales, si no a someterse a mecanismos de democracia directa, quiero trabajar por una institución sólida para llegar a un nuevo estatus de nuestro mecanismo democrático", concluyó.