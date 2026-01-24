"Nicholette" ya fue localizada, informa Fiscalía de Sinaloa

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó este sábado que Nicole Pardo Molina, influencer conocida en redes sociales como Nicholette, ya fue localizada con vida, por lo que agradeció la colaboración ciudadana en su búsqueda.

La institución no da a conocer detalles sobre el lugar donde fue hallada, ni las circunstancias de su localización.

Nicole Pardo Molina conocida en internet como Nicholette o "La Muchacha del Salado", tiene 20 años y es originaria de Phoenix, Arizona, Estados Unidos.

Solía visitar Culiacán, ya que tenía familia y un negocio de gorras en la Plaza 11 de Isla Musalá, una ubicación que se volvió conocida tras el incidente que involucró a la creadora de contenido.

En 2023 gano notoriedad al ser protagonista del corrido "La Muchacha del Salado", interpretado por Grupo Arriesgado, misma que ella reveló en sus redes sociales.

Fue privada de la libertad el pasado 20 de enero en la colonia Isla Musalá, en Culiacán, cuando sujetos armados la obligaron a subir a un vehículo, hecho que quedó grabado por las cámaras de su Cybertruck y se viralizó en redes sociales. Tras su desaparición, se emitió una ficha de búsqueda.