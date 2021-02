Niegan prisión domiciliaria a Alonso Ancira; continuará su proceso en el Reclusorio Norte

Alonso Ancira Elizondo, dueño de Altos Hornos de México (AHMSA) deberá continuar su proceso judicial en el Reclusorio Norte, al menos, hasta que sea resuelto el amparo que tramitó contra la decisión de sujetarlo a prisión preventiva justificada por el caso Agro Nitrogenados.

El juez Segundo de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México negó a Ancira la suspensión definitiva contra la orden de que permanezca en el Reclusorio Norte mientras se formaliza el acuerdo de reparación del daño que realizó con Petróleos Mexicanos para pagar 219 millones de dólares por la compraventa irregular de la planta de fertilizantes o mientras continúa su proceso penal.

El juez de amparo consideró que de conceder la suspensión y permitir que Ancira continúe su proceso en prisión domiciliaria se estarían dando efectos restitutorios y el juicio de garantías quedaría sin materia.

"Sin que haya lugar a conceder la suspensión en los términos solicitados por la parte quejosa, esto es, que se ordene la prisión preventiva oficiosa bajo modalidad domiciliaria, ya que de hacerlo, se estarían dando efectos restitutorios, los cuales, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, son propios del fondo de la sentencia que se dicte en el juicio de amparo y no del incidente de suspensión", señaló el juez en su resolución notificada este martes.

EL UNIVERSAL informó la semana pasada que el mismo juzgador negó la suspensión provisional al empresario y ordenó a las autoridades del Reclusorio Norte garantizar y darle de manera inmediata atención médica que requiera.

Esta última orden también fue ratificada por el juez de Distrito en su sentencia interlocutoria sobre la suspensión definitiva.

"Se continúa constriñendo al Director del Reclusorio Preventivo Varonil Norte de esta ciudad, para que bajo su más estricta responsabilidad por sí o por conducto de quien corresponda, garantice y preste de manera inmediata la atención médica que necesite el quejoso y se le suministren los medicamentos que correspondan; y, dado el contexto de la pandemia derivada del virus COVID-19, de manera inmediata tome todas las prevenciones, acciones y medidas pertinentes para controlar y/o evitar su contagio, por lo cual debe actuar bajo su más estricta responsabilidad e informar las medidas de seguridad implementadas para preservar la salud del justiciable y, en consecuencia, su vida", apuntó.

El juicio de amparo deberá continuar su tramitación y en su sentencia definitiva el juez deberá analizar si la orden de mantener a Ancira sujeto a prisión preventiva está o no apegada a Derecho.

Alonso Ancira permanece en el Reclusorio Norte vinculado a proceso por lavado de dinero en el caso Agro Nitrogenados.

Aunque la defensa indicó que el empresario y Pemex llegaron a un acuerdo reparatorio para extinguir la causa penal en su contra, el juez de control ordenó exhibir el pacto formalizado para analizar una posible modificación de la medida cautelar y, eventualmente, resolver sobre la conclusión del proceso.

Por este caso, Emilio Lozoya ex director de Pemex también está vinculado a proceso por lavado de dinero.

Sin embargo, Lozoya sí tiene permitido continuar su proceso en libertad y se encuentra en trámites con la Fiscalía General de la República (FGR) para la concesión de un criterio de oportunidad que le ayude a librar las acusaciones en su contra.