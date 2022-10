Ningún partido opositor debe dejarse doblar en reforma militar, insiste PAN

A-AA+

El presidente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, descartó cualquier posibilidad de respaldar la iniciativa que se discutirá esta semana en el Senado para ampliar hasta 2028 el plazo que tienen las fuerzas armadas para participar en labores de seguridad pública y lanzó un nuevo llamado al PRI a no apoyar esa reforma.

En entrevista al término de los "Foros por un México mejor", en el que participaron algunos de los panistas que aspiran a obtener la candidata presidencial de 2024, Cortés Mendoza propuso que se abra un diálogo nacional para construir una verdadera reforma que resuelva de fondo el problema de la inseguridad pública en el país.

Sin mencionarlo por su nombre, el líder panista exhortó nuevamente al PRI a no avalar la reforma que está en el Senado y demostró con hechos que es un partido de oposición.

"Nosotros lo que creemos es que hoy México necesita una solución integral. Acción Nacional está puesto para que haya una solución integral, hemos reiterado nuestras propuestas, nuestra disposición, esperamos apertura del gobierno y esperamos que ningún partido que se diga opositor se deje someter y doblar por el gobierno morenista", advirtió.

"Nosotros queremos que se resuelva el problema de fondo y vemos con mucha preocupación cómo el gobierno federal simplemente busca imponerse y quiere doblegar a la oposición y quiere acallar las voces y eso es lo que nosotros no podemos aceptar, hoy México merece vivir en paz, hoy México merece tranquilidad y nosotros estamos puestos para encontrar una solución de fondo, de raíz al problema", enfatizó.

Marko Cortés aclaró que es falso que el PAN quiera que los militares regresen a los cuarteles.

"El único que ha prometido e incumplido que los militares regresaran a los cuarteles es López Obrador, no nosotros. Lo que decimos es que debe haber una Policía Nacional, una Policía Civil, que sea la primer respondiente en cualquier situación de seguridad y que nuestras fuerzas armadas siempre vayan detrás, como segundos respondientes, pero no por delante, que se apegue al texto constitucional su actuación, pero hoy lo que México merece es una Policía Civil, como cualquier país democrático en el mundo", explicó.

"En las democracias hay policías civiles, en las dictaduras hay policías militares y México es una democracia, y por eso México debe tener una policía civil y esa es nuestra apuesta, de hecho hemos reiterado una y otra vez: construyamos un proyecto de solución conjunto en donde vayamos a resolver el problema de raíz, de fondo, en donde fortalezcamos la policía civil y en donde se reglamente bien la actuación como segunda respondiente de las fuerzas armadas".

El dirigente nacional del PAN no quiso hablar del distanciamiento con el PRI y las posibilidades de que se mantenga la alianza Va por México en las elecciones de 2023 y 2024, con los tres partidos que la fundaron.