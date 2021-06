Niños regresan a clases presenciales, a más de un año de pandemia

Felices, alegres, entusiastas y emocionados por ver a sus amigos y maestros es como regresaron más de 140 niños a clases presenciales en la escuela primaria Ignacio Zaragoza.

Con cubrebocas, gel antibacterial y una carta compromiso de que no tienen síntomas de ninguna enfermedad es como llegaron los niños a la escuela ubicada en la alcaldía Iztacalco.

"Lo que más extraño es el recreo, jugar y correr con mis amigos, ya quería tener clases en la escuela porque aunque en la computadora aprendí rápido, es más cansado y luego me duelen los ojos", dijo Raúl, quien cursa el tercer grado.

Alma Edith, su mamá, considera que el regreso a clases presenciales es importante porque los niños deben convivir con sus iguales y retornar a una nueva normalidad que no los mantenga aislados en su casa.

"El regreso a clases lo platicamos mucho con los profesores, con la directora del plantel, pero en particular la decisión de ya venir hoy fue de él, cuando supo que abrirían las escuelas el 7 de junio, fue él quien nos pidió traerlo y aquí estamos".

Nancy Guillermina Guillén, directora del plantel educativo señaló que están inscritos más de 400 alumnos y en esta apertura a las aulas se esperaba un retorno de 140 estudiantes.

"Aunque creo que serán más quizá 150, 160 y no nos queda más que agradecer a los padres de familia porque nos están confiando lo más preciado que tienen que son sus hijos y no les vamos a fallar".

Para entrar a la escuela, los menores de edad pasaron un par de filtros sanitarios, primero se les tomó la temperatura, después se les aplicó gel antibacterial y pudieron pasar al patio para formarse por grupos.

Tras bailar al ritmo de "despacito", los alumnos fueron guiados a sus salones en donde se les explicó que en todo momento deben portar el cubrebocas así como mantener la sana distancia.

-Cuéntenme como se sienten de regresar a clases-, preguntó la profesora María de los Ángeles García a los siete alumnos del primero B.

"Estoy muy contenta porque ya extrañaba la escuela", contestó Evelyn.