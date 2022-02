NL da por concluida la cuarta ola de la pandemia de Covid; permite aforo de 100 % en establecimientos y eventos

El gobierno de Nuevo León dio por concluida la cuarta ola de la pandemia de Covid-19, y anunció la apertura total y aforos de cien por ciento en establecimientos y espacios abiertos y cerrados, incluyendo estadios de futbol, casinos y celebración de conciertos.

La decisión fue anunciada por la titular de la Secretaría Estatal de Salud, Alma Rosa Marroquín Escamilla y el gobernador Samuel García Sepúlveda, luego que el sábado hubo 295 nuevos contagios con una reducción de 96 por ciento respecto al pico más alto de la cuarta ola, el pasado 20 de enero, con siete mil 207 casos.

Además, se ha mantenido una tendencia a la baja desde el pasado siete de febrero, tras haber iniciado la cuarta ola el 28 de diciembre.

Marroquín Escamilla, dijo sin embargo que todavía se deben mantener las medidas de uso de cubrebocas realizar el constante lavado de manos y guardar la sana distancia, no obstante que estas buenas noticias permiten ver con optimismo hacia el futuro próximo.

Agregó que la baja en los contagios ha permitido una disminución del 71 y 60 por ciento en los pacientes de hospitalización general y en los que permanecen con ventilación mecánica, respecto a los días en que se registró el pico más alto de estos indicadores en la cuarta ola de la pandemia.

El gobernador Samuel García dio dirigiéndose a la población: "Nuevo León llegó el momento, el día de hoy podemos celebrar que hemos salido de la cuarta ola de covid-19 y por eso como todos los domingos se calibra y se ajusta la estrategia, el día de hoy decretamos la salida de la cuarta ola, y la reactivación total, a partir de mañana cien por ciento de aforos en todo el estado".

Como segundo punto conminó al diez por ciento de papás que no estaban convencidos de mandar a sus hijos a la escuela que lo hagan porque "tenemos dos semanas, 15 días de prueba de haber regresado a clases y ni uno solo de los cientos de miles de niños que regresaron, está hospitalizado y grave por Covid".

Pidió a la población recuperar el ánimo, "salgamos ya de la apatía, andábamos apachurrados, es el momento de celebrar, quien perdió un trabajo salga a buscarlo, quien cerró su empresa actívela, es momento de sonreír a la vida".

Finalmente demandó seguirse cuidando. "nos vamos a seguir vacunando, tenemos 500 mil vacunas gracias a Texas; llevamos 500 mil de 800 mil que nos ha dado Estados Unidos gratis", por ello solicitó que no acudan al programa transfronterizo si no tienen cita, porque pueden provocar que el programa se venga abajo.