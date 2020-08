No a multas en el Metro por no usar cubrebocas: López-Gatell

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez respaldó la decisión de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México de no imponer multas a quienes no porten cubrebocas en el Metro, pues afirmó que el gobierno federal respeta los derechos humanos de la ciudadanía.

"Me parece que es una buena decisión por parte de la jefa de Gobierno. El cubrebocas es un instrumento auxiliar de la prevención para interferir con la propagación del virus, pero en todas las medidas de salud pública que hemos propuesto hemos hecho énfasis en la importancia de no focalizarlas sobre individuos, esto por una larga historia de una procuración de justicia deficiente o muy conocida y vergonzosa de agresiones a los derechos humanos cometidas al amparo de la fuerza pública", dijo.

El funcionario resaltó que desde el gobierno se recomienda el uso de tapabocas, pero no se implementa como una obligación debido a que se podrían producir discursos de odio alrededor de las personas que por diversos motivos no lo usen.

En el panorama nacional, la secretaría de Salud informó que México llegó a los 449 mil 961 casos positivos a Covid-19, un incremento de 6 mil 148 más con respecto al pasado lunes, así como 48 mil defunciones, 857 más que el día anterior.

José Luis Alomía, director de Epidemiología, dijo que, según estimaciones, la cifra de casos confirmados sería de 487 mil 989 y de 50 mil 773 fallecimientos. Al día de hoy, 300 mil 254 pacientes se han recuperado.

Hugo López-Gatell Ramírez informó que aún no tienen listo el programa que facilite los servicios a los pacientes no Covid que vieron postergado el servicio; dejó en claro que la reconversión por Covid-19 seguirá vigente, dado que se aproxima la temporada de influenza y el gobierno busca mantener la capacidad hospitalaria.