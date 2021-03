"No aceptamos nosotros visitas de supervisión. Si no somos colonia", dice AMLO sobre arribo de asesores de Biden

México, 23 mar (EFE).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró este martes que México "no es colonia" de nadie, cuestionado sobre si la visita al país de varios asesores del mandatario estadounidense, Joe Biden, es para supervisar las acciones para frenar la ola migratoria.

"No aceptamos nosotros visitas de supervisión. Si no somos colonia, no somos protectorado. México es un país independiente y soberano", refirió el mandatario durante su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, y recordó que el encuentro entre funcionarios se debe a una visita para temas de migración y de seguridad.

Una delegación de alto nivel estadounidense se reúne este martes en la Ciudad de México con altos funcionarios del Gobierno mexicano, como el canciller Marcelo Ebrard, para analizar el creciente fenómeno migratorio y la cooperación para el desarrollo.

Por parte de Estados Unidos, participará la coordinadora de la frontera sur en la Casa Blanca, Roberta Jacobson, el encargado de Latinoamérica y el Caribe en el Consejo de Seguridad Nacional (NSC), Juan González, y el recién nombrado enviado especial para el Triángulo Norte de Centroamérica, Ricardo Zúñiga.

"Siempre imaginan que van a venir de Estados Unidos a regañarnos (...) o que nosotros entramos en componendas, en negociaciones indignas. Se equivocan", afirmó.

Señaló que las relaciones con Estados Unidos son de respeto mutuo y agradeció al Gobierno de ese país "que no interfiera y no violente" los "principios constitucionales de política exterior" de México.

Hay "buenas relaciones con nuestro vecino (Estados Unidos), que es nuestro principal socio económico comercial y es la frontera más importante que tenemos", insistió.

"Es como si Marcelo Ebrard revisara Texas porque no supieron resolver el problema (del apagón eléctrico), llega Marcelo a ver por qué se permitió esto, eso es una injerencia, es indebido", añadió.

López Obrador resaltó que la política migratoria del presidente Joe Biden "es muy buena". Sin embargo, afirmó que va a llevar tiempo, sobre todo en su compromiso de regularizar a los migrantes mexicanos.

Los altos funcionarios estadounidenses se reunirán en la capital mexicana con Ebrard; el director general para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco; y otros representantes de ese ministerio y del Instituto Nacional de Migración (INM), según una fuente oficial estadounidense.

La región vive una potente ola migratoria hacia Estados Unidos desde la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca a finales de enero y las autoridades estadounidenses detuvieron a 100.441 indocumentados en febrero, frente a los 78.442 de enero.

Por primera vez y tras un año de pandemia, México anunció la pasada semana el control terrestre para actividades no esenciales en su frontera sur, alegando que se debía controlar la propagación del coronavirus. EFE

