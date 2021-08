"No caeremos en provocaciones", responde PRD al reto de AMLO sobre revocación

El dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano, respondió al reto que lanzó el presidente Andrés Manuel López Obrador a la oposición para que convenzan a la población de votar a favor de la revocación de mandato.

A través de un comunicado dijo que no caerán en provocaciones, pues ese no es el principal problema del país.

"Nuestro partido no caerá en las provocaciones del presidente López Obrador: antes de pensar en una nueva consulta que costará miles de millones de pesos deben atenderse los reclamos de la gente por hacer realidad el derecho a la salud, así como los graves problemas de inseguridad, ante los cuales ahora dicen que a la gente le preocupan más los baches", afirmó.

El líder del sol azteca sostuvo que el titular del ejecutivo continúa polarizando entre "buenos y malos" mientras el desabasto de medicamentos y la tercera ola Covid-19 azotan al país.

"López Obrador debería enfocarse en resolver la crisis de salud: el desabasto de medicamentos, vacunas para la niñez y la población adolescente, a efecto de enfrentar la tercera ola de contagios que está azotando al país que ni siquiera se ha recuperado de los contagios anteriores", apuntó.

Zambrano Grijalva señaló que a pesar del "fracaso" de la consulta popular del pasado domingo, el mandatario federal y su partido ya anunciaron una nueva consulta para el próximo año. Insistió en que se trata de cortinas de humo para desviar la atención del rezago que hay en la entrega de medicamentos en hospitales y clínicas de todo el país.

"Señor Presidente: la gente quiere hechos, no discursos polarizantes. Ya dedíquese a gobernar y deje de comportarse como jefe de pandilla. Recuerde que usted es Presidente de todas y todos los mexicanos", concluyó.