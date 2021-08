"No contamos con apoyo", dice AMLO sobre la violencia en Guanajuato

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló un avance en la construcción de la presa El Zapotillo en Jalisco y llamó a buscar una forma de ayudar a Guanajuato para que tenga agua, porque no se puede con esta obra.

En su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, López Obrador declaró que no caería ninguna polémica con Guanajuato, "pero lo que me preocupa es la inseguridad".

"Es mucho y no está actuando bien el gobierno, en particular la Fiscalía que lleva mucho tiempo y siguen los crímenes. Es un problema que se dejó crecer y es muy probable que el problema de la violencia en Guanajuato se haya alentado porque hicieron alianza política con la delincuencia para ganar siempre", declaró.

Declaró que tiene presente que en la elección de 2006, en Guanajuato "le dieron a Felipe Calderón 300 mil votos falsos".

En el Salón Tesorería, el Presidente comparó el número de homicidios en el estado con otras entidades y exhortó al gobernador, Diego Sinhué Rodríguez, "respetuoso de su autonomía y soberanía", a atender el problema de la violencia.

"Nosotros estamos haciendo todo, pero no contamos con apoyo y lleva mucho tiempo el fiscal y no hay resultados", expresó.