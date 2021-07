No dejaremos de publicar, dice Lizárraga, periodista expulsado de El Salvador

El periodista mexicano Daniel Lizárraga aseguró que en El Faro, medio salvadoreño, no se van a callar y no van a dejar publicar, esto luego de que se diera a conocer que el gobierno del presidente Nayib Bukele le dio cinco día para abandonar El Salvador.

En un video, compartido por El Faro, Lizárraga aseguró que no se trata de un ataque personal pero sí de una forma de hostigar al medio al que fue invitado como editor.

"Es un intento, una vez más, de tratar de detenernos, parece que están dispuestos a todo", dijo desde el aeropuerto de El Salvador.

Agregó que el medio seguirá ofreciendo información a la población de El Salvador "hasta el límite de sus capacidades".

"No nos van a callar, no vamos a dejar de publicar, vamos a seguir ofreciendo la mejor información posible hasta el límite de nuestras capacidades con todo el rigor posible para informar a esta sociedad como se lo merece", señaló.

El periodista, que formó parte del equipo de investigación que dio a conocer la Casa Blanca del expresidente Enrique Peña Nieto, aseguró que el gobierno busca que se haga propaganda con el periodismo.

"Según ellos, la verdad tiene que ser propaganda y en El Faro no hacemos propaganda hacemos periodismo profesional", aseveró.