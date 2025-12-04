No es cierto que termine el T-MEC el próximo año: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reaccionó a los dichos del mandatario estadounidense, Donald Trump, quien sugirió dejar el T-MEC y buscar un nuevo acuerdo con México y Canadá.

En su conferencia mañanera de este jueves 4 de diciembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo también comentó que podría hablar del tema comercial con Trump, en el marco de "una pequeña reunión" que podrían tener en Washington en el marco del sorteo de la FIFA.

"Digamos que tenemos el pendiente del tema comercial. Él también dice a veces; por eso no hay que tomar todo, porque dijo: ´termina el tratado´, pero en realidad no termina el tratado. Hay una revisión, pero no es cierto que termine el tratado el próximo año, pero bueno, en su visión lo plantea de esta manera, pero también plantea que puede haber otro tratado, pero bueno, es parte también de su forma de comunicar", expresó la mandataria federal.

Aseguró que México tiene los mejores acuerdos comerciales, ante el incremento de tarifas de aranceles que hizo Estados Unidos con el mundo entero: "Seguimos teniendo una de las mejores posiciones, pero de todas maneras nosotros queremos avanzar en el tema de los automóviles, del acero, del aluminio, porque ya culminamos con el tema de la revisión de 54 barreras no arancelarias", añadió la titular del Ejecutivo federal.

La idea, dijo, "es platicar un poco de esto con el presidente Trump". Reiteró que va a ser "una reunión muy breve", pero el objetivo es ver cómo seguimos trabajando juntos.

Sobre la incursión de Estados Unidos en el Caribe y los amagos a países como Venezuela, Sheinbaum Pardo mencionó que Donald Trump conoce la posición del gobierno de México.

"Creemos que deben respetarse las leyes internacionales y la soberanía de los pueblos y su autodeterminación", expresó.

También reiteró que no se permitirán acciones unilaterales ante ofertas de Trump contra grupos de la delincuencia. Destacó que hay un entendimiento con principios como la no intervención, la cooperación sin subordinación y la soberanía de los territorios.

Recordó que la próxima semana se llevará a cabo una reunión de seguridad en nuestro país entre autoridades mexicanas y estadounidenses.

