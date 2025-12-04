Aeroméxico celebra su regreso a la bolsa mexicana de valores

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 4 (EL UNIVERSAL).- Aeroméxico celebró su regreso a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) con el tradicional evento de campanazo, marcando así el comienzo de una nueva etapa para la compañía en los mercados financieros.

La ceremonia se llevó a cabo la mañana de este jueves en las instalaciones de la BMV y fue encabezada por su director general, Andrés Conesa.

Además, contó con la participación de su equipo directivo, socios, colaboradores, aliados estratégicos, consejeros y autoridades.

"El regreso de Aeroméxico a la Bolsa Mexicana de Valores es reflejo de nuestra recuperación y solidez en el mercado aéreo. Estamos muy agradecidos por la confianza que nuestros aliados e inversionistas depositaron en nosotros, así como por el arduo trabajo de cada colaborador de la compañía, porque gracias a ello se ha hecho posible cumplir este objetivo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Cerramos 2025 escribiendo un nuevo capítulo en la historia de nuestra querida aerolínea, listos para despegar hacia un futuro lleno de oportunidades", agregó Andrés Conesa, en un comunicado.

"Esta colocación reafirma la confianza en el mercado bursátil mexicano y en la solidez de la infraestructura de la Bolsa Mexicana de Valores. Aeroméxico demuestra que México cuenta con empresas capaces de atraer inversión global, seguiremos impulsando un ecosistema competitivo, profundo y preparado para respaldar proyectos de gran escala", dijo Marcos Martínez Gavica, presidente del Consejo de Administración de la BMV.

Aeroméxico regresó a cotizar en la BMV el pasado 6 de noviembre, bajo la clave de pizarra "AERO", luego de haber lanzado una oferta pública mixta global de 27 millones 463 mil 590 acciones a un precio de 35.34 pesos por acción en México, y 11 millones 727 mil 325 American Depositary Shares ("ADS") a un precio de 19 dólares por ADS en Estados Unidos.

La aerolínea busca utilizar los recursos obtenidos para propósitos corporativos generales, los cuales pueden incluir pagos relacionados con la ampliación y mantenimiento de su flota, así como inversiones en infraestructura destinada a la experiencia del cliente.