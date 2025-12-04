Gobernador de Michoacán informa avances en caso de Manzo
MORELIA, Mich., diciembre 4 (EL UNIVERSAL).- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, declaró este miércoles que aún se desconoce el motivo que llevó al asesinato del alcalde de Urupan, Carlos Manzo; sin embargo, "se ha avanzado bastante en la investigación".
En conferencia de prensa señaló que a más de un mes del asesinato, ocurrido el pasado 1 de noviembre en Uruapan, el gobernador aseguró que la investigación es robusta y se tienen varios detenidos.
"Todas las líneas de investigación están abiertas, están desdobladas, se ha avanzado bastante en la investigación. Se tienen indicios, se tienen pruebas científicas, se tienen detenidos, que eso es muy importante".
"Hay que decirlo, cada detenido genera también una gran oportunidad para dar con la motivación de este tema", declaró Ramírez Bedolla.
Agregó que la investigación "es bastante robusta, fuerte" y tiene una colaboración con fuerzas federales.
