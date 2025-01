"No es creíble", reportaje del NYT sobre fentanilo en México: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que no es creíble la información presentada por el New York Times en su reportaje "Así es un laboratorio de fentanilo del Cártel de Sinaloa".

Durante su conferencia de prensa, señaló que la producción de fentanilo es diferente a cómo la presentó el rotativo estadounidense, y que las fotografías no corresponden a dicho proceso.

"Ayer sale una nota que es importante señalar, en donde presuntamente dos reporteras entran a un laboratorio de fentanilo, hoy lo comentábamos en el gabinete de seguridad, también lo vamos a presentar aquí, cómo es que se hace la producción de fentanilo, porque no son las fotografías que se muestran, ahí es muy distinto. Pero no es creíble las fotografías que se presentan ahí", comentó.

Sheinbaum Pardo también acusó que el New York Times ya había publicado otra información similar, con la cooptación de jóvenes por parte del crimen organizado.

"Ya viene de antes ese tema del New York Times, con relación a la producción de droga en México. Aquí con el presidente López Obrador, se presentaron algunas cosas y ya hubo otro reportaje vinculado con, según esto, la cooptación de estudiantes de química para la fabricación de drogas muy potentes, y ahora el que se presenta el día de ayer. Entonces, no es muy creíble este reportaje, por cómo se está presentando y lo vamos a demostrar científicamente", dijo.