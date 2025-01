Gasolina en 26 pesos, "totalmente fuera de norma": Sheinbaum

Al manifestar que "no es posible que los precios en algunos lugares estén como están", la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que para evitar que el precio de la gasolina y el diésel aumenten por especulación, Luz Elena González, titular de la Secretaría de Energía (Sener), ha sostenido reuniones con los concesionarios de gasolina, además que se hace un análisis de por qué en algunos sitios del país se han dado incrementos.

La jefa del Ejecutivo federal señaló que en los recorridos que ha hecho por el país en estos meses en sus giras de trabajo, se ha dado cuenta que hay sitios de venta de gasolina donde la regular se vende hasta en 26 pesos por litro, algo que está "totalmente fuera de norma".

"La semana pasada le di instrucción a la secretaria de Energía para que se sentara con todos los gasolineros, que tienen estaciones de servicio, las distintas marcas, porque en los recorridos por el país hay lugares que la Magna está a 26 pesos, que es totalmente fuera de norma.

"Si bien no hay en el país un precio máximo para la gasolina no está establecido eso desde 2013, con la reforma energética desapareció poner precios máximos, pero no es posible que los precios en algunos lugares estén como están", reclamó.

La Mandataria federal señaló que ante esta situación, tanto Petróleos Mexicanos (Pemex) como la Secretaría de Energía trabajan en un análisis para conocer los precios de los combustibles en distintos puntos del país.

"Es evitar que aumente el precio de gasolinas por algún tipo de especulación, se está trabajando en el análisis y la secretaria (González) se está reuniendo con los gasolineros. Es tener la gasolina que como nos comprometimos no aumente en términos reales, lo único que puede aumentar es relacionado con la inflación del año anterior".