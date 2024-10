Entrevista | No es "mano dura", se necesita "mano eficiente": García Harfuch

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), afirmó que no habrá "mano dura" para enfrentar la violencia en el país, pero dejó en claro que tampoco existirá impunidad.

En entrevista con "Los Periodistas", programa de SinEmbargo Al Aire que se transmite por la plataforma de YouTube, el Secretario de Seguridad dijo que una de las principales instrucciones que ha dado la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo es que no haya impunidad y puso de ejemplo lo sucedido en estados como Guerrero y Sinaloa, en donde tras una serie de hechos violentos, se logró la detención de los presuntos responsables.

"Es muy diferente que haya violencia en el país, a que haya impunidad, la principal instrucción que nos ha dado la Presidenta es que no haya impunidad. Por ejemplo, los hechos violentos que se han vivido en Sinaloa, la Presidenta ha pedido que se informe de manera transparente todo. Impunidad, pues no hay impunidad, hay 256 detenidos en Sinaloa de las facciones. Es decir, el Gobierno está actuando ahí".

La mañana del martes pasado, Omar García Harfuch presentó el reporte de seguridad el cual muestra los avances obtenidos en los primeros 28 días del Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum. El titular de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana detalló que van fortaleciendo los cuatro ejes estratégicos previamente establecidos:

1. La Atención a las causas estructurales de las violencias.

2. La Consolidación de la Guardia Nacional.

3. El Fortalecimiento de las capacidades de inteligencia e investigación.

4. La Coordinación entre el Gabinete de Seguridad, por su puesto la Fiscalía General de la República y las entidades federativas.

"En el Gabinete de Seguridad encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum se han desarrollado líneas de acción basadas en el fortalecimiento de las tareas de inteligencia e investigación, y la estrecha coordinación interinstitucional con el objetivo de construir la paz y combatir la impunidad en nuestro país", dijo en la conferencia matutina de la mandataria.

Al respecto, el Secretario de Seguridad precisó en la entrevista que la cifra de 824 detenidos en 28 días de Gobierno demuestra que no existiría la impunidad con la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Indicó además que el trabajo que se realiza no tiene como objetivo generar una guerra contra el narco, sino la pacificación del país.

"Esta cantidad de detenidos, más que mucha o poca, pues demuestra a un Gobierno trabajando, falta mucho, por supuesto, es el inicio de este Gobierno, pero creemos que es un Gabinete de Seguridad sólido que está trabajando todos los días con una finalidad, que es lo que no debemos olvidar, aquí no es una guerra contra el narco, no es una guerra contra las drogas, lo que queremos es la pacificación del país".

El Secretario de Seguridad mencionó que es equivocada la idea de que con "mano dura" se pueden generar resultados positivos, pues dijo, este tipo de medidas solamente provocarán un incremento en los índices de corrupción y violencia.

"En los ejes que se presentaron hay mucha continuidad de lo que se venía haciendo, con continuidad no me refiero a que todo sigue igual, hay cosas que debemos mejorar, pero no es una diferenciación absoluta de la estrategia de seguridad. Hablan de si ahora va a haber ´mano dura´, yo creo que no se necesita mano dura, se necesita mano eficiente, que resuelva los problemas, una mano dura lo único que va a generar más violencia y corrupción".

García Harfuch señaló que desde hace varios años la violencia aqueja al país, pero recordó que durante el Gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador se logró contener esa tendencia que iba al alza.

"Por supuesto hay problemas, nuestro país lleva viviendo violencia muchos años. El homicidio tuvo una tendencia al alza de 2015 a 2018 exponencial, cuando llega el Presidente López Obrador es a la mitad de 2019 cuando se logra contener esa tendencia y posteriormente se logra una reducción de homicidios que es lo que tenemos hasta ahorita, obviamente hay que redecirlo más, es la instrucción que tenemos de la Presidenta y estamos trabajando todos los días para que esto suceda".

Finalmente, respecto a los cuestionamientos de la oposición respecto a la estrategia de seguridad que implementó López Obrador durante su sexenio, la cual buscó en todo momento atender las causas para evitar otra guerra contra el narcotráfico como la de Felipe Calderón, el titular de la SSPC señaló que la famosa frase del expresidente, "abrazos, no balazos", fue sacada de contexto.

"Esa frase ("abrazos, no balazos") fue sacada de contexto cuando se estaba refiriendo que no iba a tener una guerra sin cuartel".