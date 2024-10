Zaldívar se llevó más de pensión, dice González Alcántara

El Ministro Juan Luis González Alcántara negó rotundamente que la renuncia de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sea para salvaguardar sus privilegios, como dijo la presidenta Claudia Sheinbaum.

Así lo declaró en entrevista con Ciro Gómez Leyva en su noticiero matutino en Radio Fórmula.

González Alcántara declaró que aún considera renunciar al cargo o no debido a las declaraciones del oficialismo.

"El ministro Arturo Zaldívar se fue con la pensión más elevada que se ha dado en los últimos años (...) si la presidenta considera que las cantidades que se nos aportarían sería lo que estamos defendiendo está equivocada (...) hay una campaña que señala a los ministros con ciertas prestaciones, nada comparado con lo que reciben (...) con lo que nos cuesta mantener una sola persona en Palacio Nacional", señaló.

El ministro presentó el pasado lunes un proyecto que aborda parcialmente la inconstitucionalidad de la reforma al Poder Judicial, mismo que será analizado por el pleno.

En el que planteó invalidar algunos aspectos, como lo son la elección por voto popular de jueces de distrito, magistrados locales y federales.

"El pretender que tan sólo por el hecho de haber pasado por una escuela de derecho de las 1200 que hay en el país, ya se es suficiente coincidente para impartir justicia no creo que sea lo que la sociedad merezca", resaltó.

Asimismo, enfatizó que de no respetarse o cumplirse la votación de la SCJN, el pueblo de México sabrá que ya no se cuenta con una Suprema Corte y que la resolución es para archivarse o guardarse.