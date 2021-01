"No es que no se haya hecho nada, sí se hizo", dice Ebrard sobre Cienfuegos

Al asegurar que "no es que no se haya hecho nada, sí se hizo", Marcelo Ebrard Casaubon, secretario de Relaciones Exteriores (SRE), manifestó que fue debido a que las pruebas que enviaron las autoridades de Estados Unidos sobre presuntos nexos del general Salvador Cienfuegos con el narcotráfico y que investigó la Fiscalía General de la República (FGR) no se le pudo vincular a proceso.

En conferencia de prensa matutina, el canciller aseguró que, incluso, con el tipo de pruebas entregadas por las autoridades de la Unión Americana sobre el general, en México no podría haber sido detenido.

"En esta tribuna dije que sería impensable, dije suicida no hacer nada, pero, ojo, lo que hizo la Fiscalía fue citar a Cienfuegos, lo que nos informa la Fiscalía que con los elementos que proporcionó el Fiscal general de los Estados Unidos (William Barr), confrontados con la defensa, investigados por el ministerio público, no hay elementos para sustanciar la causa contra el general, es lo que dice. No es que no se haya hecho nada, sí se hizo.", dijo el canciller.

"¿Para tener credibilidad tiene que haber una condena? No, ¿qué dijo el presidente, qué dijo el fiscal? vamos investigar los elementos que nos mandaron y vamos a llegar a una conclusión, la que sea. Entonces la Fiscalía General de la República informa al gobierno de la República que la conclusión que se lo que hizo sus investigaciones, los elementos que proporciona la defensa, pero sobre todo lo que proporcionó Estados Unidos, no hay manera de vincular a proceso al general Cienfuegos".

Y agregó: "Es más en México, ni siquiera lo podrían detener, de acuerdo a la ley vigente".