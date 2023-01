No existe una propuesta monetaria en América Latina, asegura Ebrard

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 24 (EL UNIVERSAL).- El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, aseguró que "no hay todavía una propuesta de hacer una unión monetaria de toda la región" porque "tendría muchísimas cosas que revisarse y es muy compleja".

"Sería como el punto final o pues sino final, el punto de destino de la integración económica de América Latina y El Caribe", dijo en rueda de prensa desde Argentina al ser cuestionado sobre el planteamiento del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en la VII Cumbre de la Celac, de un impulsar una moneda común en la región y en un primer paso con Argentina.

"Hoy por hoy no está planteado así por parte del Presidente -Lula-, no lo que el Presidente Lula hizo fue hacer referencia a que en 2008 cuando él era Presidente en el que el tiempo propuso y llevó a cabo un modelo de donde se usaba una moneda común para el comercio de los dos países, de Argentina Brasil".

Expuso que el mandatario brasileño manifestó su deseo en la Cumbre de la Celac que se revise por lo que "se entiende claramente que lo que busca el Presidente de Brasil y su propuesta al Presidente Argentina es que el comercio entre los dos países, que es muy relevante, exista estabilidad cambiaria por las circunstancias que se ha vivido en los últimos meses, de modificaciones en el tipo de cambio".

Ebrard, aclaró que hasta este momento no hay, "que sea mi conocimiento una propuesta de hacer una unión monetaria en toda América Latina".