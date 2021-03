"No habrá impunidad en el caso de Victoria Salazar"

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que no habrá impunidad en el caso del asesinato de la migrante salvadoreña Victoria Salazar a manos de policías de Tulum, Quintana Roo, y aseguró que la clasificación de feminicidios inició con su gobierno "por eso también el aumento de feminicidios".

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal indicó que antes se asesinaban a las mujeres y no se consideraban feminicidios, sino homicidios.

"Estamos trabajando todos los días para garantizar la paz, que no haya violencia, y protegiendo a las mujeres y no va a quedar impune ningún crimen. Ayer hablaba yo de que la diferencia de nuestro gobierno con lo que sucedía en gobiernos anteriores es de que antes había estos crímenes y podía haber impunidad", dijo el presidente.

"Ahora no hay impunidad para nadie, además no se ocultan las cosas, se informa. Antes se negaban los hechos, se protegía a los responsables, había impunidad, ahora no, es distinto. También en el caso de los feminicidios, antes no se consideraban feminicidios, eran homicidios; esta clasificación comienza prácticamente con nosotros, por eso también el aumento del feminicidio, entre otras cosas, porque antes asesinaban a las mujeres y no se consideraba feminicidios, eran homicidios", señaló.