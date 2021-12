"No habrá reunión si se mantiene exigencia de renuncia de director"

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez-Buylla aseguró que no irá a la reunión concertada para el día de hoy -lunes 13 de diciembre-, ya que la comunidad estudiantil continúa con la exigencia de la renuncia del director del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), José Antonio Romero Tellaeche. La postura de la funcionaria la reafirmó el Conacyt en el que el diálogo se posponía "debido a las condiciones inaceptables que pretenden imponer algunos miembros de la comunidad".

Hoy se tenía programada una reunión pública, convocada por el Conacyt: el estudiantado, a su vez, citó a que el encuentro se llevará a cabo en el Instituto Mora, entre las 12:00 a 14:00 horas. Sin embargo, el encuentro no se concretará, ya que los estudiantes concluyeron, durante una asamblea, que el diálogo se llevaría a cabo siempre y cuando el doctor Romero Tellaeche renuncie a su cargo como director del centro de investigación.

Ante esta decisión, Álvarez-Buylla expresó que la disposición del diálogo se ha cancelado, ya que éste se plantea siempre con apertura, la que refirió que no existe por parte del estudiantado y, en cambio, se encuentran en una postura de imposición, coacción y chantaje: "justamente el Conacyt insiste en mediar y coadyuvar, que se solucione el conflicto interno entre la comunidad estudiantil y el director general del CIDE. La bióloga mexicana indicó que José Antonio Romero Tellaeche "es una persona académica intachable, en todo sentido", que fue nombrado de acuerdo al estatuto general del centro.

Sin embargo, la directora del Conacyt aseveró que creen en el diálogo y la solución pacífica de las controversias en la que, antes que cualquier función, es profesora universitaria por lo que defiende las causas justas y los derechos de los estudiantes. "Se han respetado su derecho a la manifestación, a la expresión, reunión, protesta. Son principios irrenunciables y celebró que el estudiantado se manifieste y pida que se transforme el CIDE".

Pese a estas declaraciones, la ocasión para que la comunidad estudiantil se reúna con la funcionaria ha sido protagonizada por trabas, como es el caso de la reunión que tendrá lugar esta tarde. Las y los alumnos convocaron a que el diálogo se realice en las instalaciones del Instituto Mora, ubicado en la alcaldía Benito Juárez, pero el centro público de investigación informó, a través de sus redes sociales, que el Conacyt no le ha sido notificado su participación como sede para una reunión con estudiantes con fecha de hoy. En cambio, Álvarez-Buylla ha declarado que la cita se llevaría a cabo en Carr. México-Toluca 3655, Santa Fe, Altavista, Álvaro Obregón, dirección del CIDE.

Durante la entrevista, la doctora insistió en que en una conversación -del 7 de diciembre- acordó con las y los estudiantes se habían comprometido a que el diálogo sería en las instalaciones del CIDE. "Y de repente hubo un cambio extraño y abrupto, de un momento a otro", e insistió que un diálogo debe ocurrir abierto, directo, y "en el CIDE donde se debe de llevar a cabo", para que se escuche de manera directa al director del CIDE, "a convencerse de que es un hombre académico independiente de cualquier interés creado y lo único quiere es lo mejor para la institución".

Mencionó también que veía con preocupación es que las instalaciones sigan tomadas, pues eso afecta a toda la comunidad, por lo que los servidores han tenido que trabajar remotamente para mantener la administración y gestión del CIDE, por ello aseveró que es la comunidad quien está cerrando en diálogo, cuando debería ser un movimiento que debería de buscar mejoras, "a una vida más democrática del CIDE".

En este respecto, Álvarez-Buylla indicó que son indicios de una politización de un movimiento que debería ser estudiantil: "hemos visto en primera fila a personajes que más bien secuestran esta causa para su lucha, totalmente respetable también, en contra de toda esta transformación. Hemos visto a miembros importantes, por ejemplo ´Mexicanos en contra de la corrupción´, Leo Zuckerman, Denise Dresser y (Héctor) Aguilar Camín".

La directora del Conacyt expuso que se encontrará en las instalaciones del CIDE, "con total disposición como ellos me pidieron de acudir al centro, no con las condiciones, sino con lo que acordamos mutuamente", en una carta firmada en contra de represalias, escuchar sus planteamientos de forma de organización y participación dirigidos a las nuevas autoridades, "nunca se habló de la renuncia (de Romero Tellaeche)" y reiteró que lamenta que algunas o algunos estudiantes condiciones el diálogo, porque es algo inaceptable.