"No harán labor partidista", dice AMLO sobre designaciones de embajadores

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció este martes las críticas y polémica por sus propuestas que ayer hizo para que exgobernadores del PRI y del historiador Pedro Salmerón ocupen embajadas y consulados, sin embargo defendió que representan la pluralidad que se tiene en México, y aseguró no harán labor partidista y "son mujeres, son hombres que merecen respeto".

En Palacio Nacional, el Mandatario federal señaló que los exgobernadores priistas Claudia Pavlovich Arellano (Sonora) y Carlos Miguel Aysa (Campeche) deben definir la permanencia en su partido, luego que Alejandro Moreno, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, les advirtió que podrían ser expulsados del tricolor.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal defendió su propuesta porque dijo que tiene buena opinión de todos y en el caso de los exgobernadores señaló que tampoco hay denuncias en contra de ellos.

"Ojalá se presentaran, me consta que en los procesos electorales actuaron con imparcialidad y me tocó ir a sus estados cuando se desempeñaban como gobernadores y no tenían rechazo de sus pueblos, desde luego como vivimos en una democracia y esperamos a que esto sea constante, permanente, que podamos vivir en pluralidad, que se garantiza el derecho de disentir. Hay opiniones en contra que respetamos y vamos a esperar que resulte", refirió.

"¿Ustedes crees que en el servicio exterior mexicano todos son de Morena? Les puedo garantizar que son la minoría y sin embargo ser respetado a quienes quieren militar en otros partidos y trabajan en el servicio exterior por qué han cumplido y no importa de qué partido son (...) Estamos buscando que todos ayudemos y que todos representamos a México y no van a ir los embajadores hacer labor partidista, van a representar a nuestro país, la política exterior de México está definida en la Constitución", agregó.

---Pide esperar en caso de Pedro Salmerón "no hay denuncias formales"

En Palacio Nacional, y luego de las críticas por la designación del historiador Pedro Salmerón como nuevo embajador de México en Panamá por supuestas acusaciones por acoso sexual, el presidente López Obrador afirmó que no existe ninguna denuncia formal ni legal por estas acusaciones, por lo que pidió a esperar a que se presenten las pruebas "para no adelantarnos".

"No existe una denuncia formal, legal, y hay que esperar a que se presentan las pruebas en este caso.

"En el caso de Pedro Salmerón es un historiador de primera, después de Katz., del gran historiador Friedrich Katz. Que estudió a Francisco Villa, que tiene dos tomos extraordinarios sobre la vida de Francisco Villa. Desde mi punto de vista es el mejor historiador después de Katz en el caso sobre el estudio de Francisco Villa es Pedro Salmerón. Su libro "La División del Norte" es un texto de primer orden.

En Palacio Nacional, el Mandatario federal destacó que Pedro Salmerón: "Es doctor en historia, es una gente muy preparada, por eso vamos a esperar que haya información, que haya pruebas, para no adelantarnos", dijo.