No hay divisiones en el PRD y no la vamos a permitir: Luis Cházaro

CIUDAD DE MÉXICO, julio 20 (EL UNIVERSAL).- El próximo coordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados, Luis Espinosa Cházaro, descartó que el conflicto interno que vive ese instituto político en el Estado de México, sea el inicio de una división a nivel nacional.

Luego de que este domingo el dirigente nacional, Jesús Zambrano, acusó a un grupo de militantes perredistas en el Estado de México de fomentar el "canibalismo político" lo que dijo pone en riesgo al Sol Azteca de "irse al abismo", el diputado federal advirtió que no lo permitirán.

"No hay divisiones del PRD nacional y no vamos a permitir que algunos la siembra en el Estado de México. Aquellos que mandan a sus voceros para desestabilizar el partido lo hacen solamente en el Estado de México, porque en el resto de las entidades del país el PRD está unido y trabajando”, aseveró.

Tras los comicios del pasado 6 de junio, los grupos perredistas denominados ADN y Vanguardia Progresista exigen la renuncia de su presidente local, Cristian Campuzano, sin embargo, Espinosa Cházaro, advirtió que la división no daña a una persona, sino al partido en general.

"Aquellos que promueven la división no le hacen un daño a Cristian Campuzano o a Jesús Zambrano, le hacen daño al partido. Se debe tener claro que hay que ver hacia adelante y no propiciar el divisionismo. Estos grupos que mandan a personeros, porque ni siquiera lo hacen de manera personal, para tratar de desestabilizar al partido en el Estado de México, habría que preguntarles cuáles son sus motivaciones, preguntarles que si lo que quieren es que el partido le vaya mal", cuestionó.

El diputado federal electo advirtió que convertir los resultados electorales "en una noche de los cuchillos largos" no es la ruta: "No habría culpa suficiente para repartir, yo conmino a todos a ver hacia adelante y no estar buscando divisiones"

Pidió además a ambas corrientes hacer una reflexión autocrítica de por qué un bastión perredista histórico como Nezahualcóyotl, aportó tan pocos votos al PRD.

Finalmente, dijo que si bien "no nos fue como hubiéramos querido ni a nivel nacional ni en el Estado de México", hay que reconocer el trabajo de las dirigencias locales, pues el sol azteca no solo conservó su registro, sino que ganó algunas diputaciones federales y locales, tres alcaldías importantes en la Ciudad de México, varios municipios, y en coalición ganó la gubernatura de Chihuahua.

"Entonces no hay que estar buscando culpables, mejor aceptemos entre todos nuestras responsabilidades y trabajemos por la transformación, y transformación de ninguna manera significa destitución", concluyó.