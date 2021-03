No hay información adicional sobre caso de Victoria Salazar: Ebrard

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon señaló que no se cuenta con información adicional del caso de Victoria Salazar, luego de que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, afirmó que es "mucho peor de lo que pensábamos".

En Palacio Nacional, el Canciller Ebrard dijo que se compartió al gobierno salvadoreño la información generada por la Fiscalía General de Quintana Roo.

Ayer lunes, Nayib Bukele, escribió en su cuenta de Twitter: "El caso de Victoria es MUCHO PEOR de lo que pensábamos. Aún no podemos dar más información, pero el drama humano se extiende mucho más y debe haber varios cargos de misoginia y agresión (aparte del asesinato). Daremos seguimiento a este caso, hasta que se haga JUSTICIA".

Ebrard recordó que ayer lunes el presidente de México manifestó su condena absoluta a esos hechos y su compromiso ante la comunidad internacional de qué no habrá impunidad.

"En consecuencia ayer la Fiscalía del Estado presentó su reporte y confiamos en que la fiscalía estatal que está cargo de la investigación llegue al fondo de todo lo acaecido y se sancione a los responsables".