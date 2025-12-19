"No hay necesidad de los bloqueos carreteros"

logo pulso
Por El Universal

Diciembre 19, 2025 03:00 a.m.
A
Ciudad de México.- Al señalar que no hay "necesidad" de bloqueos, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que el Gobierno federal alcanzó acuerdos mediante el diálogo con transportistas y productores agrícolas, lo que permitió evitar bloqueos carreteros y afectaciones a la población.

La titular de Segob explicó que las organizaciones fueron escuchadas y que se establecieron mesas técnicas para dar seguimiento a sus demandas, particularmente en temas relacionados con programas y apoyos al campo.

"Ayer no hubo necesidad de bloquear. Siempre se les escucha y lo vamos a seguir haciendo. Se quedó en mesas técnicas para los siguientes días, donde se va a proporcionar información que ellos no tenían y aclarar dudas sobre los programas y ayudas que existen como nunca hoy en día para el sector agrícola".

Detalló que la mesa de diálogo concluyó alrededor de la 1:30 de la mañana, y que al finalizar se firmó una minuta con los acuerdos alcanzados.

La secretaria subrayó que el compromiso de la administración es atender las demandas sin afectar a terceros, y enfatizó que no existe justificación para cerrar carreteras cuando hay disposición al diálogo. "Un servidor público atiende mejor sin bloqueos que afecten a la población, cuando no hay ninguna necesidad de hacerlo", afirmó.

