"No hay ningún miedo", dice Delfina Gómez sobre debate con Del Moral

COCOTITLÁN, Méx. (EL UNIVERSAL).- "Para quienes tiene una inquietud de qué va a pasar, si la maestra va a ir o no va a ir (al debate con Alejandra del Moral), que si tiene miedo. Miren ya tengo 60 años, el miedo ya está más para allá que para acá, ya estoy más allá del bien y el mal ¿Qué miedo puedo tener? No hay ningún miedo, lo que pasa es que ya había algo programado", dijo Delfina Gómez Álvarez, candidata a gobernadora del Estado de México por Juntos Hacemos Historia.



Delfina Gómez declaró lo anterior ante la incertidumbre que generó la petición que habría hecho el representante de la candidata de Morena para cambiar la fecha del debate por cuestiones de agenda.

La duda sobre si asistirá Gómez al encuentro con Alejandra del Moral persiste, pese a que quedó ratificada la fecha del debate para el 20 de abril, por parte de los integrantes del Comité Especial para la Organización de Debates.

Durante la gira de Gómez por el municipio de Cocotitlán, aseguró que el problema de la fecha fue que había programadas reuniones con mujeres, por lo que el equipo de campaña, encabezado por Horacio Duarte, revisa si pueden reprogramarlas porque eran en cuatro municipios, porque ya se tiene una agenda y algo preparado.

"Pero insisto, a mí me interesa más escuchar al pueblo, atender a la gente, a los campesinos, a la gente que fue defraudada, porque son el problema real", declaró.

Destacó que considera "importantísimo" el debate, porque permite dar a conocer las propuestas, pero lo es más saludar a la gente y visitar las comunidades, porque sólo así es posible que la gente conozca de manera real a quienes aspiran a un cargo.

Reiteró que a donde ha ido recibe solicitudes, por ejemplo, en el campo, el magisterio, de la tercera edad y de las mujeres que le dicen que la necesitan.

"Hay tanto que escuchar, tanto que aprender que insisto, hay una agenda", expresó.

"Me encuentro requetebién, muy contenta, muy agradecida, y cada día nos va mejor que bien. Vengo para agradecerles, llevamos más de 20 municipios recorridos, ahí vamos y me da mucho gusto ver la emoción, alegría, entusiasmo y la confianza. No sólo vengo a dar un discurso o a tomarme la foto", dijo la candidata de Morena.

"Todos lo haremos juntos", comentó al ser cuestionada si ganará la gubernatura mexiquense.

Su propuesta más importante es la seguridad

Comentó que, entre sus propuestas, quizá la más importante para toda la entidad, es la seguridad, en la que propone coordinar entre los gobiernos federal, estatal y municipal para que no haya desorganización "y que mientras unos le echan muchas ganas, los otros no lo hacen".

Propuso seguir trabajando con las mesas de seguridad diarias, así como lo hacen los municipios y llevar seguimiento a los casos, pues en momentos se reciben documentos, pero no se da seguimiento.

Otra propuesta, indicó, es contar con más policías equipados y capacitados, pues no se puede exigir al policía que cumpla con su trabajo si en ocasiones no cuentan con lo necesario.