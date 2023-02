No hay que dejarnos, dice Ebrard ante posible denuncia contra abogado

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 16 (EL UNIVERSAL).- El canciller Marcelo Ebrard confirmó que están analizando si es posible interponer una denuncia en contra del abogado de Genaro García Luna, César de Castro, por daño moral al presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Ya lo estamos estudiando para no dejarnos, porque no podemos permitir que se ponga en tela de juicio el prestigio del gobierno", expresó.

Al término de una reunión con alcaldes, el canciller dijo que el presidente "me pidió que lo valorara, que lo revisara yo y ya estamos trabajando en eso".

Precisó que la petición fue hecha apenas este miércoles, por lo que en su momento se dará a conocer la decisión de los abogados.

En su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que no se puede poner en duda su honestidad.

"No se puede gobernar un país sin autoridad moral y lo tercero no puede ser Presidente de México quién se convierta en rehén de gobiernos extranjeros o de abogados o personajes del extranjero", agregó.