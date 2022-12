No hay suficientes vacunas, pero quieren organizar concierto: Madrazo

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 15 (EL UNIVERSAL).- El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo-López Gatell, declaró que las personas jóvenes saludables acuden a puestos de vacunación contra la influenza "y esto les quita la oportunidad a las personas que realmente se benefician de la vacuna", como adultos mayores, niñas y niños que tienen menos de cinco años, mujeres embarazadas y quienes padecen comorbilidades.

"Las personas jóvenes saludables no hay necesidad de que se vacunen, dado que la vacuna no protege con la infección, lo que hace es proteger contra el riesgo de complicaciones y de muerte, y este riesgo es notoriamente más amplía en las personas con las enfermedades que mencioné o los extremos de edad", expresó López-Gatell en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador del pasado Martes.

Por su lado, en su conferencia del miércoles, el presidente López Obrador expresó que le produjo sentimientos ver a jóvenes tristes que no pudieron entrar al concierto de Bad Bunny en el Estadio Azteca, por el fraude en el boletaje de Ticketmaster.

En Palacio Nacional, López Obrador invitó al reguetonero a cantar en el Zócalo de la Ciudad de México, pero sin pago.

"Le pido que considere la posibilidad de que venga a México al Zócalo, ojalá y venga; no le podemos pagar, tendría que ser una colaboración de él. Nosotros nos encargamos del escenario, de las luces", comentó el Presidente.

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, afirmó que está en contacto con Presidencia para traer gratuitamente al intérprete de "Me Porto Bonito".

"Ahora se están contactando directamente a los productores para ver en qué fecha podría venir Bad Bunny y poder apoyar esta solicitud que hace el presidente de la República para poder tener; sea un concierto en el Zócalo, en Reforma, porque son muy muy masivos. Hoy por hoy es, entiendo, el artista que más fechas tiene y de los más escuchados es", declaró Sheinbaum.

---Madrazo: No hay suficientes vacunas, pero el gobierno quiere organizar concierto de Bad Bunny

Ante lo dicho por el presidente López Obrador, Claudia Sheinbaum y López-Gatell, el excandidato presidencial, Roberto Madrazo, criticó las decisiones de las autoridades.

"Dice Hugo López-Gatell que no hay suficientes vacunas de influenza para los jóvenes... pero eso si, el gobierno quiere organizarles un concierto de Bad Bunny en el Zócalo. Primero el populismo", escribió Madrazo en sus redes sociales.