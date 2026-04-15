"No hay triunfos para siempre": Monreal lanza advertencia al Verde en SLP

CIUDAD DE MÉXICO, abril 15 (EL UNIVERSAL).- El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, afirmó que afecta la ruptura de la coalición entre el partido y el Verde Ecologista de México (PVEM) para participar en la elección de gobernador de San Luis Potosí (SLP) en 2027.

"Es una mala noticia para la coalición, el que vaya el Verde solo, aunque sea muy fuerte en esta entidad federativa, es una noticia que nos afecta a la coalición", comentó el diputado morenista.

Agregó que el Partido Verde Ecologista de México no debe confiarse por la aceptación que tiene en San Luis Potosí, ya que Movimiento de Regeneración Nacional igual tiene sus adeptos en dicha entidad.

"Pero ellos ya valoraron ir solos, se sienten suficientemente aptos y fuertes como para poder anotarse un triunfo. No hay triunfos para siempre y no hay derrotas permanentes, y el Verde no debe de confiarse, porque Morena es muy fuerte en todo el territorio nacional", declaró.

Al coordinador morenista también se le cuestionó acerca de la elección de gobernador en Zacatecas, donde el coordinador del Partido Verde, Carlos Alberto Puente, busca ser el candidato.

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"Lo respeto a Carlos, ha sido un compañero serio aquí en la legislatura, tengo una muy buena opinión de él y será el partido el que decida las coaliciones y la forma o mecanismo de cómo seleccionar los candidatos, en cada entidad federativa, debe hacerse con apertura, que sean loso candidatas las que nos representen en cada entidad federativa", comentó.