No hay veto para ninguno de la terna para la Corte: PAN

La bancada del PAN en el Senado aseguró que no existe ningún veto en contra de los integrantes de la terna presidencial para elegir al nuevo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pero señalaron que buscarán que el designado defienda la autonomía e independencia del máximo tribunal del país.

En rueda de prensa, el coordinador Julen Rementeria, dijo que después del fallo ocurrido la víspera en donde el pleno de la SCJN desechó la reforma de Morena que buscaba ampliar el periodo del actual presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, toma relevancia la elección de quien relevará al ministro José Fernando Franco.

"Se requiere un ministro o ministra que defienda la autonomía de este órgano tan importante, tener un Estado de derecho con plena vigencia", apuntó.

Cuestionado sobre si el PAN tiene preferencia por algún de los tres perfiles enviados al Senado - Bernardo Bátiz, Loretta Ortiz Ahlf y Verónica de Gyvés Zárate- dijo que se está revisando el tema.

"Hay una parte que tiene que analizarse, los conocemos, pero será una decisión del grupo y en los próximos días podríamos emitir una postura, para que ofrezca garantía de autonomía".

A pregunta expresa sobre si el PAN tiene veto para alguno de los tres perfiles, Rementeria aseguró que no existe.

Por su parte, el senador del PAN, Damián Zepeda, consideró que el presidente López Obrador perdió la oportunidad de avanzar en la paridad de género en la Corte al proponer un hombre en la terna.

A título personal, cuestionó los perfiles enviados al Senado. "A mí me parece que esos cargos que deben tener autonomía e independencia y en mí opinión no sólo tiene una relación cercana, sino cercanísima con el Presidente de la República".

La vicecoordinadora del PAN, Kenia López, cuestionó el tema de la terna y la inclusión de Bernardo Bátiz que podría, en caso de ser electo, la ausencia de paridad de género en la SCJN.

"Necesitamos integrantes autónomos para evitar la subordinación del grupo mayoritario al titular del Ejecutivo Federal" donde la Corte es la última instancia para frenar los afanes presidenciales como ocurrió con la reforma que buscaba ampliar el periodo del presidente de la Corte.