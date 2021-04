"¿No les gustaría saber dónde vive Lorenzo Córdova?", pregunta Salgado Macedonio a simpatizantes

Felix Salgado Macedonio aseguró que buscarán a los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) en caso de que no cambien su posicionamiento sobre la cancelación de su candidatura a la gubernatura de Guerrero.

"Si se reivindica el INE, le vamos a tapizar de flores. Pero si no se reivindican, lo decimos de una vez, los vamos a buscas [a los siete consejeras y consejeros], los vamos a hallar, los vamos a encontrar. Y vamos a ver a Córdova, ¿no les gustaría saber dónde vive Lorenzo Córdova? ¿Les gustaría saber cómo está su casita de lámina negra? ´Cabroncito´. No sabe por lo que estamos luchando en Guerrero", aseguró Salgado Macedonio en un acto realizado a las afueras del INE.

El aspirante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) agregó que "si quieren seguir jugando [los del INE], va a ser como el juego de billar, también se va a ir la bola blanca a la buchada, al hoyo, nos vamos a ir. Si se va Félix, también se van ellos, nos vamos juntos, y se les acaba su mensualidad de 500 mil al mes, se les va a acabar". A la par los acusó de pasar por encima de la Constitución.

"Ellos conocen las leyes pero no las cumplen. Andan amparados para ganar más que el Presidente. ¿Ellos merecen respeto? ¿Quien violenta la ley merece respeto? Estos señores se han sumado y han pisoteado a la democracia en México y ahora quieren pisotear al pueblo de Guerrero No vamos a admitir un atropello y que no le rasquen los huevos al toro, porque nos van a encontrar. Tenemos el respaldo del pueblo. Somos mayoría"

Agregó que las "instalaciones van a servir para que sea un hospital del Insabi, para que se cure la gente y no estos zánganos. El INE debió haber desaparecido hace tiempo. Esa clase de pillos no deben de estar aquí".