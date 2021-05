"No levanta el movimiento reaccionario", dice López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que sus opositores están desesperados, porque "el movimiento reaccionario, no levanta".

"Estamos llevando a cabo una transformación y los opositores están desesperados, pero no levanta el movimiento reaccionario, no levanta, y le buscan y le buscan, y no pueden, y es más la lanzada de los medios".

Desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, en su conferencia de prensa, el mandatario refirió que a diferencia de otros países, en México muy pocos salen a las calles a protestar contra su gobierno.

"La gente no sale a protestar contra el gobierno y salen pero muy pocos, nada que ver con lo que pasa en otros países donde la gente está en la calle, reprimen, hay muertos, eso los medios convencionales, salvo honrosas excepciones, de aquí no lo difunden, pero en fin vamos adelante".

El presidente López Obrador señaló que no se cansa de informarse cómo no se pagaban impuestos, cómo se les condonaban impuestos, cómo recibían créditos de Nacional Financiera, la banca de desarrollo.

"Esto aplicaba para todas esas empresas eléctricas que están ahora promoviendo amparos, además de que les daban concesiones, que les compraban a la luz con subsidio, lo que invertían eran con crédito que les otorgaba el mismo gobierno con la banca de desarrollo, todo era influyentismo".

El presidente dijo que uno podría pensar que cómo Iberdrola, una empresa favorecida en las pasadas administraciones, trajeron inversiones, pero no, tienen créditos en Nacional Financiera, o sea apoyados, pero por completo con el presupuesto público.