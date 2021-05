No logran dar con paradero de sus familiares tras accidente en L12 del Metro

Nancy Lezama viajaba en la Línea 12 del Metro cuando colapsó entre las estaciones Olivo y Tezonco y sus familiares aún no logran dar con su paradero.

Vía telefónica Jorge, primo de Nancy, narró a EL UNIVERSAL que ella se dirigía a su casa luego de su jornada de trabajo cuando ocurrió el siniestro que ha cobrado la vida de 23 personas y 79 lesionados.

En las listas de trasladados a hospitales aparece su nombre, sin embargo, la información ha sido errónea según Jorge, pues al buscarla en todos los nosocomios en donde trasladaron a los usuarios lesionados, su prima no está ubicable.

"Las autoridades no nos han dicho nada, y en las listas hay errores. Siempre tomaban esa línea para llegar a su casa. Venía con su hermana Tania", contó el familiar.

Tania fue trasladada de gravedad al hospital Xoco y hasta la madrugada del martes le habían reportado que había entrado a quirófano.

Acusan errores en lista de heridos tras accidente en Línea 12 del Metro

Jorge y su familia reportó a su prima cómo desaparecida en Locatel, les dieron un número de folio, pero nadie más le ha informado sobre su paradero, tampoco dentro de las personas reportadas como fallecidas.

Nancy no es la única usuaria de la Línea 12 del Metro que permanece sin ser localizada. Familiares de José Iván García, José Gerardo Segundo, Carlos Emanuel Pineda Bernal y Lucía Flores también reportan la misma situación.

Esta mañana, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que aún hay dos cuerpos adentro del vagón, pues continúan las labores de remoción del tren que cayó tras el colapso de la trabe en la Línea 12 del Metro.