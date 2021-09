"No necesitamos ningún Fonden para apoyar ante desastres naturales"

Laura Velázquez Alzúa, coordinadora nacional de Protección Civil, afirmó que debido al compromiso y la coordinación que hay en las diversas instituciones del gobierno federal para apoyar en emergencias naturales, en donde hay funcionarios íntegros y comprometidos actuando con transparencia "no se necesita de ningún Fondo de Desastres Naturales (Fonden)".

En conferencia de prensa matutina y al informar sobre las acciones que se realizaron tras el paso del huracán "Grace" por Veracruz, Puebla e Hidalgo, la titular de Protección Civil agradeció el apoyo de los gobiernos estatales y municipales para respaldar las acciones de rescate y apoyo a la población afectada.

"No hay una instancia que se quede afuera, de alguna manera todos estamos involucrados cuando hay un fenómeno natural y todos están ayudando. Esto nunca antes había pasado, es la primera ocasión que el gobierno federal nos unimos de tal manera para ayudar a la gente con mucha transparencia", señaló.

"Estamos comprometidos, no necesitamos de ningún Fonden, no necesitamos de ningún fideicomiso. Tenemos la convicción y el compromiso, somos gente integra que está comprometida a salvar vidas y vamos a hacer todo lo que corresponde para ello", aseveró.

En Palacio Nacional, Laura Velázquez Alzúa recordó que el huracán "Grace" fue un "poderoso" fenómeno natural que se convirtió en el más fuerte que haya tocado el estado de Veracruz, el pasado 21 de agosto.

"Entró por Veracruz, tocó tierra en Veracruz, después Puebla e Hidalgo. Sabemos que se convirtió en una tormenta tropical llegando incluso al Estado de México", dijo.

Detalló que el paso de "Grace" afectó a 149 municipios de tres estados, 3 mil 773 localidades y que resultó en 13 fallecidos, de los cuales ocho fueron en Veracruz y cinco en Puebla.