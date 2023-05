No nos avergoncemos de representar a una derecha: Lilly Téllez

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 6 (EL UNIVERSAL).- La senadora del Partido Acción Nacional (PAN) por Sonora, Lilly Téllez hizo un llamado a los panistas a no avergonzarse de decirse de derecha. A través de un discurso que ofreció en un mitin de Aguascalientes con militantes y simpatizantes del PAN, reconoció las debilidades del partido rumbo a la contienda electoral de 2024.

En su mensaje la legisladora quien ha expresado abiertamente su aspiración presidencial declaró que "El solo voto anti AMLO, no nos alcanza para 'vencer al monstruo', el reto es mayor" reconociendo que la población duda porque no ve "que algo suceda en el polo de la oposición".

En su discurso enunció que deben definirse en relación con el sector poblacional al que se han dirigido. "No caigamos en la trampa de los que nos quieren agazapados, solo por quedar bien con una elite progresista que ni siquiera conoce al país" aseveró.

Al mencionar a la línea política que representa les expresó a sus colegas que es un fetiche colocar a la derecha como "virtuosa" y la derecha como algo de lo que hay que avergonzarse.

Ante esto, les hizo un llamado: "No nos avergoncemos de representar esa derecha moderna, a nadie debería avergonzar defender la vida, el esfuerzo individual, la familia, la propiedad privada el orden y el estado limitado" subrayó la aspirante a la presidencia.

La legisladora enlistó parte del proyecto presidencial e ideas que ha defendido el partido en el Congreso como una educación libre de ideología de género y apartidista. "Debemos defender nuestras razones ante ideologías que condenan al deterioro moral, a los que no caben en ciertas identidades", reflexionó Téllez.

En su crítica sobre la educación compartió su opinión sobre la corrección política que consideró que "agrede a la mujer y cancela a la familia como el espacio natural de la persona, porque desconoce el derecho legítimo a compartir valores, tradiciones y fe entre padres, hijos y hermanos".



Cuestionan discurso de la senadora

El discurso ha divido opiniones entre periodistas, analistas políticos y ciudadanos, quienes celebran o rechazan las palabras del discurso, en el que la panista reconoce la debilidad para enfrentar a Morena de cara a las elecciones en 2024.

Hernán Gómez Bruera resaltó que al fin alguien de derecha tiene valentía para reconocerlo. "Celebro ampliamente esta salida del clóset. La disputa electoral de 2024 se anuncia mucho más interesante así. ¡En hora buena Lilly Téllez!" describió el colaborador de El Gran Diario de México.

Aunado a esto, Ari Múñoz, vicepresidente Nacional de LGBT+ Rights México discrepo de la opinión del columnista, al declarar que las palabras de la legisladora eran "sumamente preocupantes".

"Es lamentable que los discursos sigan acercándose a la ultraderecha y abiertamente se posicionen en contra de DDHH" escribió el vicepresidente de la organización.

Los seguidores la compararon con Eduardo Verástegui de VOX, por las frases que conectan en su exposición ante panistas, enarbolando el discurso de ultraderecha.