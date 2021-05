No permitiremos que se criminalice a Alma Rosa Barragán: MC

El dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Clemente Castañeda, aseguró que la candidata a la presidencia municipal de Moroleón, Guanajuato, Alma Rosa Barragán, confrontó al crimen organizado y fue asesinada.

"Estaba punteando preferencias electorales y había una posición frontal muy enérgica contra la delincuencia y crimen organizado y en favor de la seguridad pública, entonces, lo que está a la vista es que fue una ejecución de la delincuencia organizada. Nosotros no vamos a aceptar que se criminalice a una víctima, la respuesta tradicional del gobierno es acusar que las víctimas tenían algún tipo de relación con la delincuencia organizada, no le estamos haciendo un bien a nadie", expresó en conferencia de prensa desde Guanajuato.

Explicó que ante los ataques han solicitado seguridad para la familia de Barragán, y para el equipo de campaña en Moroleón. Sobre la candidata sustituta, señaló que en un par de días se tendrá una propuesta.

Además, reiteró que el responsable es el Estado "y quien está a cargo del Estado es el presidente, le guste o no", por lo que exigió una Investigación profesional, imparcial, apegada a derecho y que se deslinden responsabilidades.

Castañeda Hoeflich sostuvo que los ataques a sus candidatos se derivan del miedo a que Movimiento Ciudadano puedan quitar "a los de siempre", ya que van punteando la elección de Campeche, y disputan las gubernaturas de Colima y Nayarit.

Reiteró que ellos no se sumaron a Va por México ni a los partidos de la 4T, porque buscan ser una tercera alternativa.

"No le vamos a hacer el juego a ninguno de los dos bloques, estamos construyendo una tercera vía, una vía para México", expuso.

El líder naranja recordó la encuesta publicada este jueves por EL UNIVERSAL, en la que, en términos de preferencias electorales, Movimiento Ciudadano tiene cerca del 8 por ciento de intención de votos para diputados federales.

"Para dejarlo más claro, 8% es lo mismo que sacó Morena en 2015, es decir, es un crecimiento exponencial", concluyó.