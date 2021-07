"No podemos dejar que relación México-EU se vaya al abismo": Salazar

El nominado por el presidente estadounidense Joe Biden como embajador en México, Ken Salazar, compareció hoy ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado para su audiencia de confirmación, en la que reconoció que la relación bilateral enfrenta "desafíos enormes, complicados", pero advirtió que no se puede dejar que "se vaya al abismo".

Salazar, exsecretario del Interior de Estados Unidos, señaló sentirse "orgulloso" de la nominación y describió a Biden como un presidente al que le importa "México, Centroamérica, Latinoamérica".

Salazar dijo que el futuro de Estados Unidos y México están "inextricablemente unidos", no sólo por su ubicación geográfica, sino por la migración, por sus "sueños económicos y de prosperidad", por el tema de la seguridad y la violencia en la frontera, entre otros.

No se puede abordar el problema de la seguridad, subrayó, "sin contar con el gobierno mexicano. Es una responsabilidad compartida".

El senador Tim Kaine habló sobre los ataques a la prensa en México y recordó que este país es uno de los más peligrosos para ejercer el periodismo y donde la mayoría de los crímenes quedan impunes. Cuestionó a Salazar sobre lo que haría para promover la seguridad de los periodistas.

Salazar respondió que se trata de un asunto "grave". México, consideró, "no quiere tolerar lo que está ocurriendo, la violencia contra los periodistas. Me comprometo a trabajar con el gobierno mexicano a todos los niveles para atender este asunto".

Sobre el tema de migración, Salazar señaló que es "prioridad" del gobierno de Biden ir a las "causas de raíz" de este problema de larga data, y ver "cómo trabajar con México para desarrollar una estrategia de corto y largo plazo".

El senador Ted Cruz manifestó su preocupación por las políticas energéticas del gobierno mexicano, en lo que llamó una "aparente campaña para socavar a las empresas" de Estados Unidos. Preguntó al nominado si está de acuerdo con López Obrador cuando señala que las preocupaciones en Estados Unidos sobre este tema son "insignificantes".

"El Estado de derecho es importante", respondió Salazar; recordó que existen cláusulas en el T-MEC para abordar estos temas, que ya lo ha hecho la representante comercial y que lo que hay que hacer es "asegurarnos de ponerlos sobre la mesa y que estamos protegiendo las inversiones estadounidenses en México". Señaló que de ser confirmado trabajará sobre el tema, "respetando la soberanía" de México.

No podemos darnos el lujo de que la relación con México se vaya al abismo de la disfunción", subrayó Salazar.

En su declaración escrita para el Comité, Salazar dijo que, si es confirmado en el cargo, "trabajaré incansablemente para avanzar los intereses de Estados Unidos y fortalecer los lazos comunes entre Estados Unidos y México. Reconozco los desafíos enormes, complicados, que tenemos por delante; me siento, a la vez, optimista sobre las oportunidades por delante para nuestras dos naciones".

Quien fuera también senador por Colorado señaló que llegó el momento de un "cambio" a la relación entre Estados Unidos y México.

La alianza EU-México, indicó, debe basarse en cuatro puntos:

1) Atender las oportunidades laborales y económicas de los ciudadanos en Estados Unidos y México a través del comercio, la infraestructura, el turismo y la inversión

2) Asegurar nuestras fronteras compartidas y crear un marco de trabajo para una migración ordenada, segura y humana

3) Identificar alianzas que enfrenten el azote de la violencia y respeten el Estado de derecho

4) Involucrarse en una transformación global de la sustentabilidad para tener un planeta viable, respetando la soberanía de ambas naciones

Salazar, de 66 años, dijo que ansía trabajar con el presidente Biden, la vicepresidenta Kamala Harris y el Congreso estadounidense para "avanzar los intereses de Estados Unidos y México". En su declaración, concluye señalando que también está ansioso de "trabajar con el gobierno mexicano para avanzar nuestros intereses compartidos en México y aquí en Estados Unidos".