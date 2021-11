No se contempla consulta de revocación de mandato en la CDMX: Sheinbaum

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que no contempla que se lleve a cabo la consulta de revocación de mandato a nivel local, ya que aseguro, están dedicados a la ratificación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador.

"No (contemplamos la consulta de revocación de mandato), estamos dedicados, lo digo como ciudadana, a la ratificación de mandato del presidente de la República, (Andrés Manuel López Obrador)".

---Sheinbaum desconoce proyecto del IECM

En conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum señaló que desconoce el proyecto del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) donde solicitan 155.3 millones de pesos para el ejercicio de revocación de mandato a nivel local para el siguiente año.

"No entiendo para qué necesitan ese dinero, deberían de mandarnos una solicitud explicando el porqué, (en el proceso a nivel federal) son casillas únicas que pone el Instituto Nacional Electoral (INE), no entiendo la necesidad de recursos del IECM, no tengo conocimiento de esa solicitud", aseguró.

El pasado viernes, el IECM aprobó el proyecto de su programa operativo anual y su presupuesto para 2022, que contempla un gasto de mil 955 millones 20,834 pesos, en este se incluyen los recursos para el ejercicio de consulta de revocación de mandato de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.

"No estoy haciendo campaña", dice

Ante la gira que tuvo en diversos estados del país este fin de semana, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que no está haciendo campaña política rumbo al 2024, y que los gastos corrieron por su cuenta en incluso se le descontó el día.

"No (estoy haciendo campaña), estuve en Guanajuato porque el próximo año seremos la entidad invitada para el Festival Cervantino por sus 50 años", dijo.

Añadió que su visita a Campeche fue para la mañanera del presidente Andrés Manuel López para hablar sobre la vacunación, y el resto fue para acompañar a la toma de protesta de Marina del Pilar Ávila, como Gobernadora de Baja California, y de Indira Vizcaíno como Gobernadora de Colima.

Indicó que fue para acompañar "a mis compañeras que entran como Gobernadoras, estuve en Tlaxcala, no tuve la oportunidad de ir a la toma de protesta de Layda Sansores en Campeche, después estuve con Evelyn Salgo en Guerrero. Así que son las compañeras de Morena que son gobernadoras, estuvieron aquí y fue uno de los compromisos que hicimos que en la medida de lo posible que fuéramos a la toma de protestas".

Añadió que tuvo invitaciones expresas y para evitar algún problema, reiteró que pagó de su bolsa sus viajes.

-¿También le descontaron el día? Sí, también el viernes, particularmente, aseguró Sheinbaum Pardo.