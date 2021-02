"No se desesperen para ser vacunados", dice AMLO

Ante la desorganización reportada en Ecatepec en la aplicación de vacunas contra coronavirus a adultos mayores, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió "que no se desesperen".

"Que no se desesperen y de que piensen que un solo día, no, puede llevar una semana, y además no van a dejar de vacunar hasta que no estén todos", señaló en su conferencia mañanera de este miércoles.

"Va a llevar una semana, normal, vacunarlos a todos y hay dosis suficientes", agregó.

En Palacio Nacional, el presidente López Obrador indicó que en el caso del municipio mexiquense, son 200 mil adultos mayores de 60 años que serán vacunados.

"Es un asunto de organización, que se les atienda como lo merecen, que no los hagan esperar mucho tiempo. Esto depende de cómo actúan los responsables de la vacunación en cada estado.

"Les pido a todos que consideren esta situación de los adultos mayores, que no pueden estar mucho tiempo parados, a la intemperie, que se resuelva bien, se puede, si se tienen todos los centros de vacunación adecuados", expresó.

Asimismo, el Presidente pidió a habitantes de otros municipios no ir a Ecatepec a vacunarse "porque no les corresponde y hay que esperar el turno cuando a uno le toque".

López Obrador refirió que se avanza en la vacunación del personal de salud que está en hospitales Covid.

"Ya, en segunda dosis, ya el 75% del personal de salud que está salvando vidas en hospitales, ya está vacunado, en segunda dosis, 75%; ya nos falta muy poco, afortunadamente ya se restableció la entrega de la vacuna Pfizer y se está avanzando, ya estamos, vamos a decir, por terminar", declaró.