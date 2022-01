No se necesita ser ingeniero para coordinar Tren Maya: Augusto López

Luego de que este martes el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo ajustes en su gabinete y salió Javier May como titular de la Secretaría de Bienestar para pasar a coordinar los trabajos del Tren Maya como director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, celebró el nombramiento.

En la conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional, el secretario de Gobernación, quien sustituye a López Obrador mientras se recupera de Covid-19, expresó que Javier May es un "político experimentado", no solo en política sino administrativamente.

Cuestionado sobre la "inexperiencia" de May para encabezar los trabajos del Tren Maya, Adán Augusto López destacó la carrera del ahora director de Fonatur como dos veces presidente municipal de Comalcalco, Tabasco, como legislador y como funcionario estatal.

"Es un político experimentado pero también es un administrador eficiente y honesto y que el Presidente le haya encargado, porque más que un cargo es un encargo, el que coordine los trabajos del Tren Maya, pues es un orgullo en realidad para todos.

"No se necesita que uno sea ingeniero en vías férreas para coordinar los trabajos de de construcción y de diseño; lo que se necesita es que haya la capacidad y que se trabaje de manera honesta porque esto permite que se coordinen los esfuerzos de las áreas técnicas encaminadas a trabajar en un proyecto como este", refirió el secretario de Gobernación.

Adán Augusto López indicó que en un proyecto como el Tren Maya, siempre van a surgir ajustes a la baja o a la alza del presupuesto, "dependiendo incluso de factores externos, dependiendo de que suba el precio del acero como ha venido ocurriendo en los últimos tiempos".

El secretario de Gobernación reafirmó el compromiso del presidente López Obrador para que el Tren Maya esté listo en su totalidad para 2023.

"Se ha liberado ya gran parte del derecho de vía, tenemos entendido que las compañías constructoras van a acelerar en el próximo mes los trabajos de construcción de los tramos. Ya va a iniciar la construcción de las estaciones también y hay toda una serie de obras que complementan el proyecto del Tren Maya como lo es, por ejemplo, el aeropuerto de Tulum", indicó López.

¿Quién es Javier May, el nuevo encargado del Tren Maya?

Javier May Rodríguez nació en Tabasco, en donde inició su carrera política, a pesar de sólo tener estudios de Preparatoria, como lo indica su ficha del Sistema de Información Legislativa (SIL).

En 2001, Javier May fue diputado en el Congreso del Estado de Tabasco; en año 2007 fue presidente municipal de Comalcalco, para posteriormente ocupar el cargo de presidente ejecutivo estatal de Morena en Tabasco, mismo que concluyó en 2015. Un año después, cumplió con un segundo periodo como presidente municipal de Comalcalco.

En septiembre de 2018, en la LXIV Legislatura, fue senador de la República y desde diciembre de 2018 estuvo al frente de la Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional. En la Secretaría de Bienestar, a cargo del Programa Federal Sembrando Vida, uno de los programas pilares del presidente Andrés Manuel López Obrador.