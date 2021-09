No se puede cancelar acueducto Independencia, señala López Obrador

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que cancelar el acueducto Independencia, como lo planteó ante el pueblo Yaqui el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, resultaría problemático.



En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo lo confió en que su plan hídrico para el Pueblo Yaqui dé buenos resultados y se termine con la escasez del líquido.

"Lo que el ingeniero Cárdenas plateó ayer, es que se hizo en el gobierno anterior un acueducto hacia Hermosillo y esto generó una oposición de los pueblos por lo mismo, nosotros consideramos que con esta decisión que estamos tomando de entregar el agua suficiente a los pueblos se puede resolver esta situación, porque cancelarlo nos va a resultar problemático".

López Obrador criticó que los gobiernos locales no invierten en infraestructura del agua y no se están recubriendo los canales para que el líquido no se desperdicie.

-¿Se descarta?, se le preguntó al presidente.

-"Sencillamente vamos a verlo con calma, porque no es si o no, yo considero que nos va a alcanzar el agua, haciendo justicia a los pueblos yaquis, si hay un uso racional y modernizamos los sistemas de riego. No solo los sistemas de riego, sino lo que tiene que ver con la distribución del agua para uso doméstico".