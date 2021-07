"No se puede mantener cerrada frontera con EU", dice AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no se puede tener cerrada la frontera con Estados Unidos por mucho tiempo, pues ambos países se necesitan de manera mutua, enfatizó que la relación entre ambos países es buena y que su gobierno está buscando que se abra la frontera y llegar a acuerdos con el país vecino.

"Hay muy buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos, de cooperación y nos necesitamos mutuamente, no se puede mantener mucho tiempo cerrada la frontera porque existe una vinculación económica comercial estratégica para México y Estados Unidos, son cadenas productivas, no se puede mantener cerrada la frontera, lo mismo en el caso del comercio, está demostrado que el mantener cerrada la frontera va a afectar centros comerciales en la frontera, sobre todo en California y Texas, de modo que estoy seguro que se va a abrir por completo la frontera, son muy buenas las relaciones", reiteró.

Sobre el tipo de vacunas que acepta el gobierno de Estados Unidos para permitir el ingreso a visitantes, el mandatario comentó que ese es el motivo de que se apliquen en la frontera los biológicos de Johnson & Johnson y Pfizer.

"Estas vacunas no tienen limitación, de todas formas, para los que se hayan aplicado otras vacunas nosotros vamos a hacer gestiones en Estados Unidos para que no tengamos ningún problema y creo que vamos a ser escuchados, porque como lo mencionas son vacunas que fueron analizadas y están demostrando su efectividad".

Añadió que él se vacunó con la dosis de AstraZeneca y con esta le bastaría para entrar al país vecino, pero enfatizó que no es el momento de realizar una gira de tal magnitud, aunque si lo invitan no tendrían problema en ir.

"Yo me vacuné con AstraZeneca y claro que puedo ir, nada más que ahora no es el momento, no es el tiempo por mi agenda, tengo que estar aquí, además siempre he dicho que la mejor política exterior es la interior y me quedo cuidando siempre la casa y trabajando aquí, pero en caso de que me invitaran no tendría ningún problema".