No se respeta a migrantes, critican expertos

En el marco del Día Internacional del Migrante, que se conmemoró este sábado, expertos y legisladores advirtieron que el gobierno no ha entendido la necesidad de enfrentar la migración desde una perspectiva de respeto a los derechos humanos.

Académicos y especialistas en las migraciones internacionales señalaron que el trato que se les da en México a los migrantes dista mucho del discurso oficial e incluso lo contradice.

Mientras tanto, legisladores de oposición destacaron la necesidad de reformar las leyes para adaptarlas a la realidad que vive México como país de tránsito, pero también de destino de miles de migrantes cada año.

En ese sentido, advirtieron además, que el Instituto Nacional de Migración (INM) ha quedado rebasado por la oleada de extranjeros que exigen respeto a sus derechos humanos y atención a su demanda de garantías para transitar con seguridad hacia la frontera norte.

De enero a septiembre de este año, el INM había identificado a más de 150 mil migrantes, principalmente centroamericanos, que se encontraban en situación irregular en México, el triple de la cifra registrada en el mismo periodo de 2020.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el maestro Rafael Soler Suástegui, especialista de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle, afirmó que hay una incomprensión del Estado mexicano en el tema migratorio, pues se intenta reprimir por la fuerza y eso, lejos de funcionar, genera más problemas.

"¿Qué pasa cuando utilizamos la fuerza o prohibiciones muy estrictas?, pues generamos un mercado negro, que en este caso particular se llama trata de personas, trata de migrantes", agregó.

Dijo que esta política provoca escenarios como el accidente del tráiler que se volcó en Chiapas, con un saldo de al menos 56 migrantes muertos.

Subrayó que la falta de recursos presupuestales en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) genera una situación dramática y un cuello de botella en las fronteras.

"Una cantidad de personas que pudieran ser bastante manejables para el país se vuelven un problema porque quedan detenidas en puntos muy específicos. Es una situación demasiado compleja y amplia", añadió.

En tanto, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Kenia López Rabadán, mencionó que la migración es un fenómeno que está en todo el planeta.

Ante esa realidad, agregó, el gobierno no está haciendo algo que demuestre eficiencia e inteligencia, "al contrario, lo que se ve es un hilo de corrupción".

Aseguró que el accidente de la semana pasada en el sur de Chiapas "demuestra que hay una red de corrupción lamentable en el país y en los servidores públicos de este gobierno.

Por su parte, el senador del grupo plural del Senado, Emilio Álvarez Icaza, afirmó que migrar es un derecho.

"Más si se busca un mejor nivel de vida o si las personas se ven obligadas a abandonar sus comunidades por la violencia criminal y la ausencia del Estado".

El legislador también comentó que los Estados están obligados a dar un trato humanitario a todos los migrantes.