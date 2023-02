No tengo recursos para promoverme, pero sí capacidad, afirma Monreal

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 13 (EL UNIVERSAL).- Al confirmar que participará en la contienda interna de Morena rumbo a las elecciones presidenciales de 2024 si hay garantiza se equidad, el senador Ricardo Monreal Ávila llamó a los ciudadanos a sumarse a su propuesta de reconciliación y transformación del país y alcanzar la candidatura presidencial de Morena para suceder al presidente Andrés Manuel López Obrador.

En un videomensaje publicado en redes sociales, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, señaló que pese a la desventaja que tiene frente a sus contrincantes por el gasto ilimitado y la preferencia que públicamente se expresa en favor de otros aspirantes de Morena, confía en ganar el proceso interno con base en sus propuestas y su proyecto de gobierno.

"Consciente del proceso anticipado para la sucesión presidencial y del gasto ilimitado y probablemente ilegal que se está invirtiendo en él, así como de la preferencia manifiesta que un día sí y otro también se da en favor de los otros tres aspirantes, confío que mi propuesta de seriedad, de responsabilidad, de inclusión pueda mover la conciencia de ciudadanos y ciudadanas que deseen consolidar el proceso de transformación que vive el país", expuso.

"Al ser considerado en la lista para suceder al presidente, acepté participar bajo reglas de equidad e inclusión. Confío en que mi propuesta pueda mover la conciencia de ciudadanas y ciudadanos que deseen consolidar el proceso de reconciliación. ¡Súmate!", convocó a los usuarios de redes sociales.

Recordó que "hace 25 años decidí acompañar al ahora presidente Andrés Manuel López Obrador en el movimiento político que fundamos y desde entonces mantengo apego invariable a los principios que nos dieron fortaleza y victoria".

Ricardo Monreal recordó que "aunque se dio de manera tardía la decisión de incluirnos en la lista de aspirantes a la Presidencia de la República, he aceptado participar bajo procedimientos y reglas de equidad e inclusión. Queremos la reconciliación, creo que el encono, el odio no es solución para el país".

Indicó que el presidente López Obrador "nos demostró ya que con perseverancia, constancia y lucha cotidiana es posible alcanzar el objetivo" y aclaró que no dispone "de dinero ni de apoyos de grupos económicos, sólo de mi capacidad, de mi experiencia, de mi amor por México. Pero, sobre todo, te tengo a ti, te necesito, si me quieres ayudar súmate".