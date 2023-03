"No vamos a permitir que sigan extrayendo material", advierte AMLO

A-AA+

CHETUMAL, QR., marzo 25 (EL UNIVERSAL).- Tras la advertencia de Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, de que la presencia de elementos de fuerzas de seguridad mexicanas en un puerto de la empresa estadounidense Vulcan Materials en Punta Venado, Quintana Roo, podría "impactar muy negativamente" las inversiones en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que su gobierno no permitirá que esa empresa siga extrayendo material y destruyendo ese territorio, pues "es como venir a destruir nuestro paraíso".

En breve reunión con medios en Chetumal, Quintana Roo, antes de iniciar su gira de supervisión de los avances del Tren Maya por esta entidad, el Mandatario federal fue cuestionado sobre este caso.

"Decirles que no se va a permitir que sigan extrayendo material del banco de Calica, porque destruyen nuestro territorio. Es como venir a destruir nuestro paraíso y eso no se lo permitimos a nadie", dijo.

Este miércoles durante la comparecencia ante un comité del Senado, al secretario Antony Blinken se le cuestionó de la irrupción de la fuerza armada en el puerto de la empresa Vulcan, y quien advirtió que este hecho podría "impactar muy negativamente" las inversiones en México.

Ayer viernes, en su conferencia matutina, el Mandatario federal aseguró que no hay fracturas con Estados Unidos por el tema de las inversiones de las empresas de ese país; luego de que Blinken expresara su preocupación por el trato del gobierno mexicano de la empresa Vulcan, señalada de cometer un ecocidio en Quintana Roo.

"Blinken está en su papel porque él representa los intereses de las empresas estadounidenses, es su trabajo, como el mío es representar los intereses del pueblo de México y cuidar el territorio que no se destruya, es completamente normal, pero a lo mejor no tiene la información completa y con todo respeto, sería bueno que supiera que Vulcan en complicidad con las anteriores autoridades destruyeron nuestro territorio haciendo un ecocidio", dijo.