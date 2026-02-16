logo pulso
Nombran a nueva titular de Dirección General de Materiales Educativos

Nadia López, pedagoga y activista, fue designada por Mario Delgado para dirigir Materiales Educativos en la SEP.

Por El Universal

Febrero 16, 2026 02:46 p.m.
A
Nombran a nueva titular de Dirección General de Materiales Educativos

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 16 (EL UNIVERSAL).-

Mario Delgado
, secretario de Educación Pública

, informó que Nadia López García fue nombrada como nueva titular de la Dirección General de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en sustitución de Marx Arriaga.
En redes sociales, el titular de la SEP reconoció a Nadia López como una "pedagoga, poeta indígena y activista en derechos educativos y culturales".
El pasado 13 de febrero, Marx Arriaga, quien entonces ocupaba el cargo que ahora ocupa Nadia López, fue destituido, por lo que afirmó en sus cuentas de redes sociales que no se retiraría.
"Protesta con propuesta! Nuestros Comités de Defensa decidieron que resistiéramos en esta oficina donde se defendieron los Libros de Texto. Pero no lo haremos con los brazos caídos. Nos proponemos 24 horas de reflexión crítica sobre el sueño del Humanismo Mexicano y la #NEM", escribió en redes sociales.
Luego, a pesar de que la SEP confirmó su remoción, se atrincheró en su oficina de la SEP y ofreció una conferencia de prensa, en la que señaló que no se le había notificado de su despido, por lo que no se iría hasta recibir una notificación formal.

