Rumoran posible presentación de AC/DC en la Fenapo 2026

La expectativa crece entre fans del rock, aunque el patronato no ha anunciado a la banda australiana en el cartel

Por El Universal

Febrero 16, 2026 02:14 p.m.
En los últimos días comenzó a circular en redes sociales el rumor sobre una posible presentación de la legendaria banda australiana AC/DC en la edición 2026 de la Feria Nacional Potosina (Fenapo), lo que ha generado gran expectativa entre los seguidores del rock en San Luis Potosí.

De acuerdo con versiones difundidas en plataformas digitales, personas cercanas a la organización de la feria estarían gestionando la posibilidad de incluir a la agrupación en el cartel del próximo año. Sin embargo, hasta el momento ningún canal oficial de la Fenapo ha confirmado esta información, por lo que el tema permanece en el terreno de la especulación.

Para muchos aficionados, la idea no resulta descabellada, especialmente después de la presentación de Marilyn Manson en una edición reciente, espectáculo que abrió la puerta a artistas internacionales de alto perfil y reforzó la percepción de que el escenario potosino podría albergar bandas de talla mundial.

Incluso, algunos rumores han ido más allá al mencionar una hipotética participación conjunta con Guns N´ Roses, aunque esta versión tampoco cuenta con respaldo oficial.

Por ahora, el único artista confirmado para la Fenapo 2026 es el dueto Sin Bandera, mientras que el resto del cartel aún no ha sido anunciado. Se espera que en los próximos meses el patronato dé a conocer más detalles sobre la programación oficial.

Mientras tanto, los fanáticos mantienen la esperanza de que San Luis Potosí pueda ser sede de una presentación histórica, aunque reconocen que, hasta ahora, todo se limita a rumores y expectativas.

